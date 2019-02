IU-Verdes y Anticapitalistas sellan la confluencia en Murcia: "Somos el optimismo de la voluntad"

Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia y Anticapitalistas Región de Murcia han rubricado su confluencia de cara a las elecciones regionales del próximo mes de mayo. En una acto celebrado en el edificio Moneo, y que ha congregado a militantes y simpatizantes, ambas formaciones han enviado un mensaje de "cooperación y confluencia" de la izquierda en Murcia.

El evento se desarrolló a escasos días de que cinco miembros de los cuadros orgánicos de Podemos, todos miembros de Anticapitalistas, abandonaran sus filas debido a que sentían que "el espíritu con el que se inició Podemos para las elecciones europeas está más representado ahora en la formación municipal Cambiemos Murcia".

El acto estuvo presidido por Pedro Luis López e Isabel Muñoz, de Anticapitalistas Región de Murcia, Margarita Guerrero de Izquierda Unida-Verdes Murcia, Cristina Morano de Cambiemos Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos de Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia, Rommy Arce de Anticapitalistas y concejala por Ahora Madrid, y Carlos Sánchez Mato, miembro de la dirección federal de IU y concejal de Ahora Madrid.

Pedro Luis López abrió la charla apelando al sentido de la confluencia: "Buscamos ser el optimismo sobre la voluntad". En la misma línea, López señaló que a la derecha "se la derrota 365 días al año. No solo en las elecciones". Por ello, sostuvo que se precisa de una sociedad "más movilizada. Necesitamos ser, como representantes políticos, la expresión de la calle. A partir de hoy queremos construir un bloque histórico".

A este respecto, Margarita Guerrero criticó la "ofensiva global de una extrema derecha sin pudor que ataca al cambio climático, como Bolsonaro y Trump, y que viene a expoliar al medioambiente", a la que consideró "la misma derecha que ataca al colectivo LGTBI, mujeres e inmigrantes".

"En la Región de Murcia llevamos más de 20 años de una derecha asentada en el Gobierno. Este es otro motivo por el que necesitamos construir un espacio político de confluencia que, además, defiende el municipalismo con apoyo de las administraciones autonómicas y estatales", expresó Guerrero.

Cristina Morano, de Cambiemos Murcia, puso como ejemplo de trabajo colectivo el realizado estos últimos años en la formación municipalista e hizo un alegato para llamar a la lucha a quienes "amamos todos y cada uno de los centímetros que conforman la Región, los colegios, las asociaciones de ancianos, los barrios que nunca son escuchados porque el gobierno les quiere apartados tras un muro indigno".

El salón de actos del edificio Moneo durante el acto Carlos Trenor

Isabel Muñoz defendió que esta confluencia debe ser "una con raíces feministas. La materia de seguridad para la mujer en la Región de Murcia no existe, está completamente obsoleta. Llevan años empeñados en vendernos la superficie. Nosotros debemos trabajar para que estas políticas se lleven a cabo".

Por otra parte, Muñoz criticó "el incumplimiento de las leyes medioambientales como una constante: el eslogan de 'Agua Para Todos' ya no sirve. Se puede ver en los campos de Cartagena y en el estado del Mar Menor".

Álvarez-Castellanos: "Nuestro patrimonio son las administraciones públicas que dejamos a nuestros hijos"

José Luis Álvarez-Castellanos, que se presentó como un "pensionista orgulloso", también insistió en la importancia de articular "espacios de acción política unitaria". Además, indicó que el modelo por el que apuesta la confluencia de su organización con Anticapitalistas es "colectivo" e incluye la creación de un programa electoral desde la base y en el que se pueda identificar la mayoría de la clase trabajadora, con propuestas abiertas y recogidas directamente de la ciudadanía: "Queremos un espacio permanente de izquierda confluida para cambiar la vida de la gente", expresó el coordinador regional de IU-Verdes en la Región de Murcia.

La Anticapitalista Rommy Arce alabó la propuesta de confluencia murciana: "Esta es una iniciativa modélica para España, necesaria para recomponer a la izquierda. Todos los elementos que se han mencionado son el camino a seguir". Asimismo, señaló que una de las claves fundamentales para que la izquierda avance es que se convierta "en el contrapoder político y social que se organiza desde abajo". Por otra parte, instó a aprender las lecciones que deja este ciclo político que acaba: "Ningún partido en el poder ha conseguido representarse como una alternativa real para la clase trabajadora".

La edil de Ahora Madrid también indicó que "las última encuestas suponen un batacazo para Podemos. La rebaja en su discurso político y programática han afectado en la captación de voto", en referencia a los acuerdo alcanzados con el PSOE. También criticó que jugara la carta de los presupuestos más sociales: "No lo son, ni mucho menos".

Carlos Sánchez criticó la "poca fiabilidad" del discurso de los medios de comunicación más tradicionales, y alguno que no lo son tanto: "Parece que la derecha está más fuerte que nunca. La izquierda aún no ha alcanzado sus objetivos y no podemos rendirnos". Además, si bien alabó la confluencia, recordó que "la unidad no es un objetivo en sí mismo, pero si una herramienta fundamental para mejorar la vida de la gente".

El edil de la formación municipalista que lidera Manuela Carmena explicó que se siente "más orgulloso" de haber incrementado el gasto social y la inversión en su etapa como responsable de Hacienda en el Consistorio de Madrid que de haber rebajado la deuda municipal, "porque lo primero supone mejorar la vida de la ciudadanía, especialmente de las personas más vulnerables, de forma directa".