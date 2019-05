Quejas por dejar fuera de las cabinas las papeletas de las elecciones europeas

Varios apoderados y personas que acudían a las urnas de la Región de Murcia han denunciado que las papeletas para las elecciones europeas se encontraban fuera de las cabinas destinadas a votar.

El artículo 81.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del Régimen Electoral General establece que los colegios electorales deben "disponer de un número suficiente de sobres y de papeletas de cada candidatura, que estarán situados en la cabina o cerca de ella".



Las elecciones europeas decidirán los 54 escaños que ocupará España en el Parlamento de la UE. El hecho de que en España se voten listas cerradas en una circunscripción única, sumado a que se han presentado 39 candidaturas, es uno de los motivos por los que las papeletas se europeas se han quedado fuera.

No obstante, en algunos puntos de España se ha denunciado que algunas opciones para el Parlmento Europeo se han quedado fuera de las cabinas, mientras que otras se encuentran dentro de ellas. La candidata al Parlamento Europeo por la formación Actúa, Eva Jiménez, que concurre en el puesto número 13 de la lista denunció la situación a través de Twitter: " todas en cabina o todas fuera de ella".

Me dicen que en algunos colegios las papeletas de ACTÚA no se localizan bien porque ¡¡No están entre las que han metido en la cabina, están fuera!!! O todas en cabina o todas fuera de ella.

Las mesas electorales no pueden conducir a la confusión al electorado, se podría impugnar pic.twitter.com/AUwBP0DMAx