Sánchez defiende en Murcia la agenda social y el feminismo del PSOE frente a la "involución" de la derecha

Las cortinas de entrada de la carpa de la peña huertana La Crilla en Puente Tocinos se tuvieron que abrir sobre las 12h de la mañana para que las más de doscientas personas que no cabían dentro del espacio -que acogía ya a más de mil- pudieran ver la presentación del candidato socialista a la alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez, en su primera visita a Murcia como presidente, enarboló la bandera de la agenda social y del feminismo frente a la "vuelta al pasado" de la derecha en el pistoletazo de salida para las elecciones de mayo. "Ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor", apuntó. También dijo que "quien expulse a la mujer de la política será expulsado por las mujeres de la política".

"Ahora se vive una encrucijada: hay que decidir si queremos progresar o involucionar", dijo el presidente de Gobierno para añadir que la derecha había llegado tarde "al divorcio, al aborto, al matrimonio homosexual y hasta la Constitución. Antes llegaban, pero ahora no quieren ni llegar".

De este modo, Sánchez presentó al PSOE como "el espacio de la moderación y el sentido común" frente a "una derecha decadente sumida en la corrupción y en la radicalización".

El presidente de Gobierno defendió que "en estos siete meses de Gobierno hemos hecho más por la justicia social que en siete años del PP" y resaltó la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el pacto sobre la violencia de género o la universalidad de la sanidad.

También hizo mención a los Presupuesto Generales del Estado que ha presentado y recordó que "quien vote `no´ estará votando no a la revalorización de las pensiones por encima del IPC y la eliminación del copago farmaceútico".

Con respecto a los logros regionales, Sánchez destacó la llegada del AVE soterrado a la Región, mérito que le reconoció al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, e incidió en la política hidrológica del Gobierno que invertirá en infraestructuras con la "garantía del suministro de agua a Murcia". También se mostró orgulloso de haber suprimido el impuesto al sol.

Sánchez admitió no conocer a Serrano, pero aseguró que "es un honor ser candidato de un partido que cumple 140 años de historia al servicio de la gente y territorios de España". A quien sí admitió conocer de cerca es al delegado del Gobierno, Diego Conesa, quien le ofreció "su hogar cuando me presenté en el primer proceso de primarias y dormí en la cama de uno de sus hijos, donde se me salían las piernas de la cama". "Le vi comprometido, empático, familiar. Va a ser un extraordinario presidente", añadió.

Pedro Sánchez en la presentación del candidato a la alcaldía de Murcia José Antonio Serrano en Puente Tocinos/ Carlos Trenor

Serrano: "Árboles gigantes o autobuses para ir a La Arrixaca"

El candidato a la alcaldía de Murcia, el médico del servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer José Antonio Serrano, jugaba en casa, "en el pueblo donde nací y vivo con mi familia" y se notó. "Me voy a dejar la piel", aseguró. Visiblemente conmovido y con un tono combativo denunció que el PP murciano "lo tiene todo hecho un bancal" y añadió que"poner luces y flores en el Ayuntamiento y colorines en el río es fácil, pero no resuelve lo imporante. Mientras derrochan dinero en esta parafernalia los colegios públicos no tienen aire acondicionado y algunos estudiantes se encuentran bajo techos de amianto".

Serrano, quien ha estado implicado en la defensa de la sanidad pública, subrayó la importancia de tener "un transporte sostenible y bien conectado por el que todas las personas pagarán lo mismo vivan donde vivan". "En lugar de norias de cartón piedra o árboles gigantes queremos autobuses para ir a La Arrixaca", apuntó.

La defensa de la calidad de la vida de las pedanías de Murcia fue recurrente en el discurso de Serrano, quien señaló que pagan los mismos impuestos "los que viven en Lobosillo que en la Gran Vía".

El candidato socialista a la alcaldía denunció la realidad de un municipio donde "los jóvenes se marchan y hay un alto índice de pobreza y violencia de género". Serrano aseguró que "como alcalde de Murcia la concejalía de igualdad tendrá un lugar preponderante" y "la Murcia que yo quiero no hay sitio para fanáticos ni maltratadores".

Serrano llamó a Vox "advenedizos de rancios pensamientos" que "nos nos van a devolver al pasado más sombrío de nuestra historia". "Ante la nueva derecha y el nuevo fascismo volveremos a tomar las calles para defender la libertad de nuestros hijos e hijas, ¿verdad, papá?", dijo mirando a su padre.

"No olvidemos nunca jamás que España camina cuando los socialistas gobernamos. Y tenemos tres ejemplos en el municipio: el soterramiento del AVE, el yacimiento de San Esteban y la apertura del aeropuerto", dijo el médico.

Serrano reivindió la igualdad de los vecinos "vivan donde vivan", potenciar los productos de la huerta, apoyar el comercio local y a los autónomos, ayudar a la emancipación y empleo de los jóvenes y un mayor número de escuelas centros de día para la conciliación. "No os prometeré ciudades inteligentes mientras haya centros municipales sin wifi", señaló en alusión a Ballesta.

Conesa: "La recuperación del Mar Menor como categoría de asunto nacional"

El secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Diego Conesa, le pidió al presidente del Gobierno que "la recuperación del Mar Menor se eleve a categoría de asunto nacional" en su intervención en Puente Tocinos.

Consea denunció que "a la política le falta pedagogía y políticos más cercanos y cristalinos para devolver la credibilidad perdida". El delegado de Gobierno dijo que "nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente: escucharla y tratarla con respeto".

También señaló la "urgencia de erradicar los recortes que limitan la cohesión social y territorial. En sólo siete meses hemos demostrado que otra forma de gobernar es posible, donde quepamos todos y todas". "Hay que hacer un nuevo relato de España que incluya la protección de los más vulnerables y la diversidad", añadió.

Consesa se mostró orgulloso de "haber cumplido con la llegada del AVE soterrado y hemos asegurado el suministro de agua en la Región". "También hemos recuperado los trenes de velocidad alta y que nos conectarán en tres horas y veinte minutos cuando esté abierta la variante de Camarillas". También recordó "los 700 millones invertidos de Fomento en siete meses".

En lo que respecta a Murcia, subrayó los 223.000 murcianos que tendrán revalorizadas sus pensiones, los más de 190.000 mayores que se beneficiarán de la elimminación del copago, las 7.000 dependientes que recuperarán su cotización, los 1.300 niños que se beneficiarán de la lucha contra la pobreza o los 95.000 autónomos que verán sus prestaciones mejoradas, entre otros.