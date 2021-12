Podemos califica de “golpe antidemocrático de una camarilla de tránsfugas" la votación para retirar el Estatuto

Podemos no ha participado en la votación en la Asamblea Regional con la que el Gobierno regional pretende forzar la retirada del proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía. La portavoz de la formación, María Marín, ha considerado que la convocatoria del pleno de esta tarde es “un nuevo golpe a la credibilidad de las instituciones” de la Región de Murcia, un “sainete” con el que se pretende forzar la retirada del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía con una maniobra “dudosamente legal”.

La diputada ha recordado que el artículo 129 del Congreso de los Diputados “recoge expresamente que una vez admitido a trámite, un proyecto de ley sólo podrá ser retirado con el voto favorable de la mayoría del pleno” y ha asegurado que lo que se ha votado esta tarde en la Asamblea Regional “no es potestad de la cámara autonómica”, sino de la Mesa del Congreso. Se da la circunstancia de que el secretario tercero de dicha institución es el coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, quien según Marín, “va a dejar bien clara la situación de anormalidad democrática que se vive en la comunidad autónoma” ante “una mayoría tránsfuga que sólo se representa a sí misma y a sus intereses y prebendas particulares”.

Es esta “anormalidad democrática” la que según Marín hace que el acuerdo tomado esta tarde por la Asamblea, además de carecer de sustento legal, sea completamente ilegítima, ya que con esta maniobra no se busca “defender los intereses de la mayoría de los murcianos y murcianas”, sino “únicamente los de López Miras y de los siete diputados y diputadas tránsfugas” cuyas “voluntades fueron compradas para mantener al presidente en el sillón tras la moción de censura”. La portavoz de Podemos ha asegurado que la credibilidad de la Asamblea Regional “cotiza ya a niveles de bono basura” ante asonadas como la reforma exprés de la ley del presidente para que López Miras pueda ocupar el cargo de manera indefinida, o la ya mencionada moción de censura “salvada a través de la compra de voluntades”.

Para Marín, el argumentario del Partido Popular, bajo el que pretenden hacer ver que “oscuros intereses de malvados catalanes y vascos” quieren intervenir en el Estatuto de la Región de Murcia “se cae por su propio peso”. La diputada ha recordado que las enmiendas que se han presentado para el texto autonómico “han sido redactadas y registradas por diputados de la Región de Murcia” y ha señalado que “todos los estatutos de autonomía tienen que ser aprobados por el conjunto de la soberanía nacional, que está representada en el Congreso de los Diputados”. Los motivos del rechazo a la tramitación del Estatuto, según Marín, “no tienen nada que ver con esas apelaciones a ERC o Bildu”, sino que se debe a que las enmiendas “ son inasumibles para un Partido Popular sostenido por tránsfugas en la Asamblea y por los principales poderes económicos de la Región en San Esteban”, ya que “complican irregularidades como la compraventa de diputados o la permisividad con quienes contaminan nuestro patrimonio natural y condenan a muerte al Mar Menor”.

La portavoz de Podemos también ha rechazado la apelación al consenso para tratar de evitar las enmiendas de los grupos políticos al Estatuto de Autonomía, y ha recordado que al Partido Popular “le dio igual el consenso a la hora de cambiar la Ley del Presidente a las bravas, modificar normativas de protección ambiental “con la excusa de la covid”, proteger a los altos cargos robavacunas o no investigar las muertes en las residencias”. Para López Miras, según la diputada, “el consenso sólo vale cuando no tiene mayoría y no se la puede comprar”.

Marín ha justificado la presentación de enmiendas “ante los cambios ocurridos en la Región de Murcia, en España y en todo el mundo” durante los últimos dos años y medio transcurridos desde que la Asamblea aprobase por unanimidad el proyecto enviado al Congreso. Entre estos cambios, la portavoz de Podemos ha destacado en primer lugar la pandemia de la covid, “que constituye la mayor emergencia sanitaria de la historia” y que “ha puesto en jaque a servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o el sistema de cuidados”. La diputada también ha apelado a la situación de “un Mar Menor que se muere a cámara lenta, con los ciudadanos y ciudadanas como testigos de esa agonía”, motivo por el cual Unidas Podemos ha insistido en “blindar el Mar Menor y los ecosistemas de la Región de Murcia en el Estatuto de Autonomía, con reconocimiento de personalidad jurídica y con la creación del Parque Regional del Mar Menor”. Además, Marín ha defendido que las enmiendas dirigidas a proteger la democracia del transfuguismo y para apostar por mejorar el modelo territorial y dar voz a la gente “son una obligación política para dar respuesta a una sociedad cambiante”.

Por último, antes de abandonar el pleno para no participar en una votación que considera “un disparate, una ilegalidad y un atropello”, la portavoz de Podemos ha mostrado su solidaridad con la periodista de Infolibre que “hoy declara ante un juez por haber destapado los trapicheos del presidente para, presuntamente, colar a un familiar de Teodoro García Egea, saltándose las listas de espera para una cirugía en la sanidad pública”. Marín ha asegurado que al Partido Popular “le molesta el periodismo de investigación y la libertad de prensa” y ha acusado a López Miras de estar “traspasando todas las líneas rojas que separan la democracia de la tiranía”.

La diputada ha recordado que gracias a esta labor periodística “hoy son los propios médicos los que denuncian que hasta 32 pacientes podrían haber muerto por estos chanchullos”, algo que corrobora que “la corrupción cuesta ya por tanto vidas en la Región de Murcia” al haber llegado “hasta tal punto que ya decide quién vive y quién muere”. “Si eres familiar o allegado de los que mandan, se te abrirán todas las puertas”, ha lamentado. Marín ha finalizado su intervención asegurando que Unidas Podemos “parará en el Congreso, la sede de la soberanía popular, este disparate”, al mismo tiempo que “defenderá en las calles los servicios públicos y los derechos de la mayoría social” y ha llamado a participar en movilizaciones como la que esta tarde ha convocado a las puertas de San Esteban la Marea Blanca por la Sanidad Pública.