El Gobierno regional niega que se puedan abordar nuevas construcciones en el Mar Menor con la nueva moratoria urbanística

El Gobierno regional ha negado que se puedan edificar nuevas construcciones en el Mar Menor y ha recordado que mantiene los mismos condicionantes que estableció la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. “La prórroga de la moratoria urbanística del Mar Menor sigue imponiendo severas limitaciones para continuar protegiendo el Mar Menor ya que impide la construcción de nuevos desarrollos que conurben (cierren) el anillo del Mar Menor y exige la aplicación de medidas sostenibles en todos los desarrollos”, defienden.

El Gobierno de Murcia aprueba un decreto ley para ampliar la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor

Así lo ha manifestado hoy el consejero en funciones de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que ha anunciado que la Comunidad Autónoma “hará valer sus competencias para que ninguna interpretación jurídica de la aplicación del decreto ley vulnere el espíritu de su aprobación que es la de impedir nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno del Mar Menor hasta que se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor”.

Ha informado que así se lo trasmitirá mañana a los ayuntamientos de Cartagena, San Javier y San Pedro con los que una reunión técnica para aclarar las dudas que tengan sobre la prórroga. Ha indicado que, “el objetivo del encuentro de mañana es solucionar posibles interpretaciones erróneas al texto legal y las dudas jurídicas que tengan los representantes de los consistorios, porque son los ayuntamientos los que tienen que aplicar la normativa ya que la competencia urbanística es exclusiva de los municipios”.

“El decreto-ley aprobado la semana pasada no permite nada nuevo que antes no se pudiera hacer; la normativa sigue siendo la misma, se puede o no se puede hacer lo mismo que antes del decreto ley”, ha informado el responsable regional que ha destacado, “lo que posibilita es la prórroga urbanística inicial con los mismos límites y exclusiones, y aclara las dudas jurídicas suscitadas por el anterior texto legal”.

Por su parte, el diputado regional por el PSOE Manolo Sevilla ha indicado que el decreto ley del Gobierno regional sobre la moratoria del Mar Menor “demuestra de nuevo que López Miras miente”: “Es una artimaña más del PP para seguir desprotegiendo el Mar Menor con nuevos pelotazos urbanísticos en su entorno y haciendo favores a sus amigos”.

El socialista ha asegurado que esto vuelve a poner en evidencia el “nulo interés” que tiene el Partido Popular por recuperar el Mar Menor. “Mienten a la ciudadanía y disfrazan de moratoria lo que es un favor para sus amigos. Lo vimos con la segunda fase del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos, y ahora lo vemos con el desbloqueo de cientos de viviendas en La Manga y Los Belones”, ha apuntado.