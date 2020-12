María Marín: “No vamos a participar de un circo para blanquear la privatización de la educación en la Región de Murcia”

La Asamblea regional ha aprobado una moción para crear una nueva comisión que trate de alcanzar un supuesto Pacto Educativo para la Región de Murcia que, tal y como ha denunciado la portavoz de Podemos en la Cámara autonómica, María Marín, “ni siquiera menciona a la educación pública en el acuerdo”. La iniciativa presentada por Ciudadanos y apoyada por PSOE y Partido Popular, buscaría “continuar con la agenda de un presidente de la Región de Murcia que se ha echado al monte para defender los intereses de la educación privada subvencionada”, y que ya anunció el pasado 24 de noviembre que pretendía “invalidar la ley” de Educación en la Región de Murcia, en un “nuevo ejemplo de deslealtad institucional y de falta a las mínimas normas democráticas”.

Marín ha afeado a la consejera de Educación, Esperanza Moreno, “quien se ha manifestado ya en dos ocasiones contra la LOMLOE”, que por el contrario “nunca haya estado defendiendo la educación pública, ni manifestándose contra los recortes, contra la precariedad de los profesores y profesoras interinas, contra el deterioro de algunos centros públicos convertidos en auténticos guetos, contra los barracones o contra los techos de amianto que aún siguen presentes en muchos centros de la Región, a pesar de que es de sobra conocido el riesgo para la salud que entraña este material”. La portavoz de Podemos ha denunciado que mientras “tienen el descaro” de hablar de libertad, “no trabajan ni defienden los intereses del 70% de las familias que eligen la educación pública”. “No les importan porque no son su negocio”, ha asegurado Marín.

En cuanto al apoyo del PSOE a la moción, desde Podemos han señalado que “no es entendible que Conesa haya decidido participar en un acuerdo junto a PP y Ciudadanos en el que ni siquiera se nombra a la educación pública”. Para Marín, el PSRM “ha caído en una trampa que sólo busca blanquear el incumplimiento de la ley estatal que acabamos de aprobar conjuntamente y por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados”, dando a Partido Popular y Ciudadanos “la excusa perfecta para seguir bloqueando el desarrollo legislativo de la LOMLOE y mantener los privilegios de la educación privada subvencionada”. La diputada ha recordado que, en los últimos 20 años, el presupuesto de la educación privada subvencionada, ha pasado de 67 a 259 millones de euros, lo que supone “un aumento del 386%, el mayor entre todas las Comunidades Autónomas”.

No vamos a participar de un circo para blanquear la privatización de la educación en la Región de Murcia

Además, tal y como ha denunciado, “el modelo privatizador no favorece la integración del alumnado”, ya que según demuestran los datos, la tasa de estudiantes de origen extranjero en la educación pública es del 14,9% mientras que en la privada subvencionada no llega al 5%. Los datos académicos no mejoran tampoco, ya que en la última década, los alumnos y alumnas de la Región de Murcia han empeorado resultados en todas las competencias que evalúa el informe PISA, “alejándonos año tras año de la media española y de la OCDE”.

Marín ha exigido al portavoz del PSRM, Diego Conesa, que “defina dónde está el PSOE, con la educación pública o con las tres derechas defendiendo la educación privada, la religión en las aulas, la segregación por sexos y el apartheid de los alumnos extranjeros”. La portavoz morada ha destacado que “nadie duda de dónde está Podemos”, y ha declarado que “nuestro pacto es con el 70% de las familias que eligen educación pública y que son las únicas que han visto como se ha privado a sus hijos e hijas de una educación 100% presencial durante este curso, algo que no ha ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma”. Marín ha concluido su intervención afirmando que “las instituciones deben atender a la sociedad, que ha entendido durante la pandemia que es necesario reforzar los servicios públicos”, algo que están haciendo Podemos y el PSOE “conjuntamente en el Gobierno de España, pero que Conesa parece no acabar de comprender”.