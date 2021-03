Pablo Casado, tras el fracaso de la moción de censura en Murcia contra el PP: "Hoy empieza la reunificación del centro derecha"

La moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia para desbancar al Gobierno del PP ha fracasado. Tres tránsfugas naranjas, que cambiaron de bando y asumieron consejería del gobierno del PP, hicieron que la continuidad de la moción dependiera de los tres diputados díscolos de Vox, que optaron por tumbar la moción por la afinidad con el proyecto político de los populares.

La moción de censura fracasa en la Región de Murcia gracias a los votos de los tránsfugas de Ciudadanos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acudido a Murcia para celebrar el 'no' a la moción, después de una votación de la que ya se sabía el resultado. El dirigente nacional ha agradecido a los tránsfugas de Ciudadanos y los tres 'libres' de Vox que hayan "apostado por la estabilidad política, la prosperidad económica y por la libertad individual". Casado ha defendido la gestión del presidente de Comunidad, Fernando López Miras, motivo por el que se "merecía" seguir con un proyecto que se firmó "para toda la legislatura".

No obstante, la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Murcia, sigue adelante y si no hay sorpresas se desalojará al PP el próximo 25 de marzo. Casado ha aprovechado para pedir que se retire dicha moción, así como la presentada por el PSOE en Castilla y León: "No todo vale en política", ha añadido. El presidente popular ha asegurado que lo que se ha intentado perpetrar en Murcia por parte de "Pedro Sánchez, Ciudadanos y Podemos" ha tenido una afectación en otras comunidades autónomas como en Madrid, donde ha asegurado que se sabía que se iban a presentar mociones a nivel regional y capitalino, motivo por el que Isabel Díaz Ayuso forzó el adelanto electoral.

"Estoy contento porque hoy empieza la reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular" ha asegurado Casado, y se ha referido a los expulsados de Ciudadanos y Vox, como ejemplo de la reconstrucción del centro derecha "por la base". Respecto a los comicios madrileños ha expresado que "lo mismo que ha pasado hoy en Murcia va a pasar el 4 de mayo, que va a seguir gobernando un proyecto de futuro basado en a libertad de las personas". El dirigente nacional ha criticado la intención de crear en Murcia "un nuevo Frankestein de otro color" que "gracias al compromiso de López Miras, aal arco parlamentario mayoritario", se ha conseguido que no salga adelante.