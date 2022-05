El PSOE denuncia que el Gobierno el regional no aplica la norma de gratuidad de Libros de Texto de la Región de Murcia

El diputado regional y secretario de Educación del PSOE en la Región de Murcia, Antonio José Espín, ha asegurado que en el Gobierno del PP “es costumbre no cumplir la ley” y ha denunciado que “se están riendo de la Justicia al no aplicar la norma de gratuidad de Libros de Texto de la Región de Murcia”. Espín ha explicado que López Miras pretende que gran parte del alumnado siga estudiando el próximo curso con libros de texto y materiales didácticos obsoletos y no adaptados a los nuevos currículos escolares.

“El gobierno regional del Partido Popular tiene una peligrosa fijación con el incumplimiento de las leyes, incluso las que él mismo aprueba. Se ríe así de nuestro Estado de derecho, cargando las consecuencias de dichas prácticas contrarias a la legalidad sobre las espaldas de la ciudadanía de la Región”, ha comentado.

Para Espín, La Ley regional de Gratuidad de Libros de Texto, aprobada por unanimidad en el año 2018, ha quedado en “papel mojado”, gracias a “los sucesivos incumplimientos del Gobierno regional”. Dicha norma establecía que todo el alumnado desde 3º de Primaria a 4º de la ESO, además del alumnado de FP básica y Educación Especial, debían tener libros de texto o materiales didácticos gratuitos en el presente curso escolar.

“Sin embargo, el pasado mes de junio, aprovechando la aprobación de la Ley de presupuestos, el PP modificó unilateralmente, y con el voto en contra del Partido Socialista, dicha norma, para alargar el plazo de ejecución de la Ley hasta el curso 2025-26”, ha recordado el secretario de Educación.

Además, ha continuado Espín, el incumplimiento va a mayores, pues la Consejería de Educación ha decidido no seguir aplicando esta norma regional el próximo curso, paralizando la ampliación de esta gratuidad completa a los cursos de 3º y 4º de la ESO, y obligando al alumnado de 5º de Primaria y 1º de la ESO a mantener libros de texto no adaptados a los nuevos decretos de currículo de la LOMLOE.

De acuerdo con el PSRM, esto supondrá “un desastre económico para el gremio de libreros y editores, un enorme daño económico para miles de familias cuyos hijos estudian 3º y 4º de ESO, que quedarán fuera del programa, y lo más grave, un perjuicio educativo para el alumnado de los cursos impares, que mantendrán materiales inadecuados a los currículos en vigor el próximo curso y cuyos centros docentes tendrán que ingeniárselas para adaptarlos a la nueva programación”.

“Esto supone un flagrante incumplimiento del artículo 4.2 de la Ley, además de un caos organizativo en los colegios e institutos, que deberán adaptar sus programaciones docentes a la nueva Ley educativa, utilizando manuales que ya han quedado desfasados con los nuevos cambios normativos. Una decisión a todas luces irregular, con el único pretexto de ahorrarse el dinero que tienen obligación de gastar en la gratuidad de los materiales escolares”, ha argumentado.

Para finalizar, Espín ha exigido a López Miras y a su consejera de extrema derecha una “rectificación inmediata de este disparate”, además del cumplimiento íntegro de la Ley, para lo que deben prever el presupuesto necesario que permita la renovación de los libros de texto en los términos que estipula la norma de obligado cumplimiento.