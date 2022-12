Detienen a un entrenador en Murcia por agresión sexual contra cinco menores de su equipo

La Policía Nacional ha informado este martes de la detención de un varón de 29 años en la pedanía murciana de Churra por presunta agresión sexual contra cinco menores de edad a los que entrenaba en un equipo de fútbol base de la localidad. Según fuentes policiales, el entrenador -de nacionalidad española- concertaba reuniones con los menores en lugares apartados y a solas al margen de los entrenamientos y sin constancia del club.

El hombre, aprovechando su superioridad frente a los menores y la confianza depositada en su figura de entrenador, les ofrecía una supuesta mejora de su capacidad física mediante la práctica de ejercicios físicos de contacto que consistían en flexiones “y, mientras los menores las realizaban, el detenido aprovechaba para colocarse encima de ellos y mantener contacto con sus partes íntimas”, según fuentes policiales.

Los familiares de las víctimas denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, que no descarta que haya más víctimas que no hayan denunciado por miedo o vergüenza. No solo del actual club, sino de otros clubes donde ya trabajó como entrenador, por lo que la investigación continúa abierta. El hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial.