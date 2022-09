Divulgación científica de la Politécnica para prolongar el ocio en la ciudad tras las fiestas de Carthagineses

Cartagena vuelve este año a ser una de las ciudades europeas que festeja con actividades de divulgación científica la European Researches’ Night, que se celebra el viernes 30 de septiembre, programadas por la UPCT dentro del proyecto Noche Mediterránea de las Investigadoras Mednight goes to school.

Estudiantes, profesorado de la Politécnica y divulgadores especializados venidos desde diferentes lugares de España exhibirán en plena calle y en tres museos la capacidad de la ciencia y la tecnología para transformar la sociedad y resolver retos de todo tipo, desde la necesidad de energía barata que no contribuya al calentamiento global a la sostenibilidad de productos de consumo como los cosméticos, pasando por las novedosas técnicas de fabricación digital y los grandes logros de las construcciones romanas en Cartagena, que se explicarán con talleres interactivos en el Museo del Teatro Romano y una charla del historiador e ingeniero de obras públicas Isaac Moreno, presentador del programa documental ‘Ingeniería romana’.

El evento central se desarrollará en la plaza Héroes de Cavite, durante toda la jornada del viernes día 30, y, en paralelo, en el Museo del Agua y la Energía de la UPCT, situado en el Campus de Alfonso XIII, en la cafetería El Soldadito de Plomo y en el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, desde donde se hará una observación astronómica esa misma noche.

En la explanada de Héroes de Cavite habrá una feria de talleres científico-tecnológicos, una exposición y presentación de jóvenes investigadores de Bachillerato que participan en los congresos SIMIP e IDIES y un espacio dedicado a Europa con representantes de las oficinas de Cartagena de Erasmus Student Network (ESN) y Eurodesk, y del Consejo Autonómico del Movimiento Europeo de la Región de Murcia.

Previamente, se realizarán en la Escuela de Industriales de la Politécnica talleres de divulgación sobre la energía nuclear, como parte de las actividades del congreso de la Sociedad Nuclear Española que se celebra esa misma semana en Cartagena y que incluirá un acto de mentorización para alumnas interesadas en la Ingeniería.

Con estas actividades de divulgación científica arranca también la nueva programación trimestral de Cartagena Piensa y se da continuidad a la oferta de ocio en la ciudad tras la fiestas de Carthagineses y Romanos que concluirán la semana anterior.

Mednight goes to school es un proyecto financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon MSCA and Citizens 2022 (nº 101061179) y la Universidad Politécnica de Cartagena cuenta para su realización con el apoyo de la Asamblea Regional y la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, la Autoridad Portuaria, la Fundación Sierra Minera y la Sociedad Nuclear Española.