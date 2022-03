La huerta de Europa sufre la inflación: las hortalizas suben un 9 por ciento en un año

Los precios continúan su rápida escalada a nivel nacional, alcanzando una subida de un 7,6 por ciento con respecto a febrero del año pasado. "Son cifras que no veíamos desde hace 40 años", denuncia Belén Rodríguez, portavoz de la asociación de consumidores murcianos Consumur. Para sorpresa de muchos, en la Región la bolsa de la compra se ha encarecido. Pese a que la comunidad autónoma de Murcia es la tercera en exportación agroalimentaria, produciendo en 2019 más de 2,5 millones de toneladas e influyendo indirectamente en aproximadamente la mitad del Producto Interior Bruto regional, en tan solo un mes las frutas y verduras se han vuelto un 6 por ciento más caras, casi un 9 por cierto más con respecto al año anterior.

"Las grandes superficies han implantado la idea en el consumidor de que todo ha subido", explica Rodríguez. Para ello, asegura, que los supermercados están generando "alarmismo" con la limitación de unidades, dando a entender a su clientela de que no habrá aceite al día siguiente: "Están limitando la compra del aceite de oliva y de girasol -una práctica que es ilegal, matiza-, pero ahora mismo no hay desabastecimiento".

Rodriguez descarta achacar toda la subida de precios al conflicto bélico de Ucrania, aunque reconoce que ha sido "la gota que ha colmado el vaso": "Esta situación comenzó el año pasado, parte del aumento de precios se debe a la especulación". Según Rodríguez, La Región difícilmente podrá escapar de la inflación si los precios a nivel nacional e internacional siguen al alza. "El Estado debería tomar cartas en el asunto para que esto no pase", exige desde Consumur.

Los propios agricultores, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), junto a la asociación de consumidores Thader Consumo, han exigido "reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario" para que el valor creado por la agricultura se reparta de manera "justa" en todas las partes implicadas.También apoyan la creación de un Observatorio de la Cadena alimentaria cuyas funciones serían, entre otras, el seguimiento de los costes y precios de los alimentos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia.

La luz más cara que la media nacional

Como en el resto del país, los murcianos han notado este aumento de precios en la gasolina, que en un año se ha vuelto un 18 por ciento más cara. Llenar un depósito de gasolina cuesta a los murcianos 22 euros más que el año pasado, la mitad de esta subida ha tenido lugar en las últimas semanas a raiz del conflicto en Ucrania.

El precio del gas, la electricidad y otros combustibles han llegado a raspar un ascenso de un 65 por ciento, casi un 5 por ciento más que la media nacional.

“Tendré que cerrar”

La subida de precios está ahogando a los pequeños empresarios de la Región. Tamara, una fabricante de químicos murciana, está viendo cómo el encarecimiento de las materias primas afixia su negocio: "Pago la garrafa de cuatro litros de lejía ocho céntimos más cara que el año pasado, a eso le sumas que ahora el hipoclorito está por las nubes.... Antes vendía mis botellas de lejía a 50 céntimos, ahora las tengo que vender a más de 70", explica.

La fabricante asegura que el primer aviso de subidas de precios tuvo lugar en junio del año pasado": Los proveedores me dicen que ha subido la luz, la gasolina, que hasta que no pare todo de subir no me baraján los precios a mi, pero yo no puedo más. A este ritmo tendré que cerrar", lamenta.

Un fenómeno “no tan transitorio”

Este mismo jueves, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, ha admitido en una entrevista en el programa de televisión Espejo Público que las altas tasas de inflación se mantendrán durante todo 2022 y que el fenómeno no será "tan transitorio" como se preveía en un principio, debido principalmente a unos precios de la energía que siguen disparados por la guerra en Ucrania.

El ataque ruso tiene consecuencias económicas de calado para España pese a que es uno de los países europeos con menor exposición directa al conflicto: "Puede haber una ralentización de la recuperación y un impacto claro en los precios".

"Ya llevamos bastante tiempo viendo un alza del precio de la energía, que ya estaba anticipando esta agresión; este miércoles, por primera vez en la reunión del Ecofin, las instituciones señalaron que creen que esta subida de los precios no será tan transitoria como pensábamos, que en principio se va a mantener durante todo el año", ha explicado.