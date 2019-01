"No habrá paz sin igualdad": el feminismo murciano protesta contra el auge de la extrema derecha

La ciudad de Murcia ha acogido este 15 de enero una manifestación para protestar contra el discurso de carácter machista que ha irrumpido en la agenda política española como consecuencia de la irrupción de Vox en Andalucía. Las propuestas de la formación de extrema derecha, como la eliminación de la Ley de Violencia Género, separar de la sanidad pública el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o la constante manipulación sobre el "elevado número de denuncias falsas" por violencia machista, entre otros ejemplos, han provocado concentraciones que han recorrido las calles de más de un centenar de ciudades en toda España.

Esta jornada reivindicativa fue convocada el pasado 9 de enero por la Asamblea Feminista de la Región de Murcia, como muestra de "solidaridad" con las movilizaciones de la misma índole convocadas por el movimiento feminista en Andalucía, y ha tenido como escenario la céntrica Plaza Belluga de la capital murciana.

La manifestación, a la que han asistido más de mil murcianos y murcianas de todas las edades, ha contado también con la asistencia de 51 colectivos, entre asociaciones, ONG, sindicatos y partidos políticos de la Región. En la concentración pudieron verse varias banderas del colectivo LGTBIQ+, además de escucharse consignas como "Ni un paso atrás", "Frente al fascismo, feminismo", "No habrá paz sin igualdad", "A mí también me mola, volver a casa sola".

Jesús Costa, representante del colectivo 'No Te Prives' presente durante la manifestación, ha expresado que la irrupción de la extrema derecha está poniendo "en peligro" el bienestar de las mujeres y del colectivo LGTBI+: "Su discurso es claramente de odio. Están discriminando sin tapujos a cualquier colectivo que no sea acorde a la imagen que ellos quieran". En este sentido, ha señalado a esta línea de pensamiento de "machista, homófoba y xenófoba. No podemos quedarnos callados ante este pensamiento. No todo vale en democracia".

En la concentración ha podido verse al delegado del Gobierno, Diego Conesa, junto con Begoña García Retegui, portavoz del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea Regional y María González Veracruz, diputada socialista por Murcia en el Congreso.

Por parte de Podemos de la Región de Murcia ha asistido su portavoz Óscar Urralburu, junto con Ginés Ruiz, candidato a la alcaldía de Murcia por la agrupación morada, además de diferentes dirigentes de su partido. También ha podido verse a concejales del municipio como Miguel Alzamora, de Ahora Murcia, junto a compañeros de la agrupación.

Asimismo, José Luis Álvarez Castellano, coordinador regional de Izquierda Unida, ha asistido junto con Candi Marín, concejala de la formación en Moratalla. También se pudo ver a Margarita Guerrero y Sergio Ramos de Cambiemos Murcia, además de Josetxu Durán, secretario general del Partido Comunista en la Región de Murcia.