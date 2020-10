La Región de Murcia reduce el aforo interior de la hostelería hasta el 30% con el toque de queda: "Nos espera un futuro desastroso"

La hostelería en la Región de Murcia vuelve a verse afectada por nuevas medidas restrictivas tras la declaración del estado de alarma y la implantación del toque de queda a nivel nacional. Los establecimientos del sector en todo el territorio reducirán al 30 por ciento su aforo en interiores -frente al 75 por ciento del que disponían-, pero sin límite de ocupación en la terraza. Desde la Consejería de Salud de Murcia se ha instado a que los Ayuntamientos de la Comunidad propicien una ampliación temporal de la superficie exterior autorizada a este tipo de locales para su uso como terraza.

Los parámetros del toque de queda en la Región no varían respecto a la propuesta original del Gobierno central: los establecimientos y actividades abiertas o dirigidas al público e independientemente de su sector deberán permanecer cerradas entre las 23:00 y las 06:00 horas, a excepción de los que presten servicios esenciales.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de la Región de Murcia -Hostemur-, Jesús Jiménez, critica el mensaje "contradictorio" enviado desde el Gobierno regional: "El presidente de la Comunidad pide apoyo a la hostelería, y a la vez solicita a los murcianos que reduzcan la actividad social y de ocio". Jiménez indica que una buena parte de la restauración murciana tiene superficies pequeñas o medianas, lo que hace la reducción del aforo interior hasta un 30 por ciento muy "dañino". También señala la "paradoja" de abrir las terrazas por completo en invierno mientras que en verano tenían su aforo reducido hasta el 75 por ciento. "Si ahora estamos peor y se abren al 100 por ciento, significa que la medida no servía para nada".

Con respecto a la hora de cierre de la hostelería, no se sabrá la decisión final que se ha tomado hasta que quede reflejada la orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia -BORM-. Jiménez expresa que lo "lógico", en el caso de de la Región, sería fijar la hora de cierre a las 22:00. "No tiene sentido que coincida con el comienzo del toque de queda". El presidente de Hostemur lamenta que no se hable de "reducir los alquileres al 30 por ciento al reducirse la actividad, ni de eliminar tributos a la hostelería, o de la seguridad social que hay que pagar por los ERTE activos. No espera un futuro desastroso".

La Consejería de Salud de Murcia ha registrado en las última 24 horas 563 casos y tres nuevos fallecimientos por COVID-19. Las zonas más afectadas en contagios son Murcia, con 175 contagios, Lorca con 61, Cartagena con 46 y Molina de Segura con 43 positivos.