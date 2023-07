Alberto Catalán, candidato de UPN al Congreso: “Es curioso que el PP alabe al PNV y critique a UPN”

UPN y PP acudirán por primera vez separados a las urnas de unas elecciones generales. Lo hacen tras un divorcio que comenzó a gestarse en la votación de la reforma laboral, en la que los regionalistas tienen la convicción de que el PP maniobró para que los tránsfugas Sergio Sayas y Carlos García Adanero boicotearan el acuerdo que habían alcanzado con el PSOE para sacar adelante la norma. Precisamente Sergio Sayas, ahora integrado en el PP y cabeza de lista de esta formación al Congreso, será quien compita con los regionalistas por el voto de derecha en la comunidad foral. Su rival de UPN será Alberto Catalán, político con una amplia trayectoria en Navarra, donde ha sido consejero y presidente del Parlamento, y en Madrid, donde ha sido senador. Recibe a este periódico en la sede que tiene el partido en la céntrica plaza Príncipe de Viana de Pamplona convencido de que mantendrán representación en el Congreso a pesar de lo que pronostican algunas encuestas como el CIS y confirma que si los números dan, UPN investirá a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente de España aunque sea con un vicepresidente de Vox.

En las elecciones forales y municipales Javier Esparza justificó la decisión de no reeditar la coalición Navarra Suma con el PP en que en solitario se podría conseguir el apoyo de socialistas descontentos con los pactos con EH Bildu. Visto los resultados no ha sido así. ¿Fue un error?

Los navarros volvieron a demostrar una vez más que apoyan a UPN como partido de referencia desde el punto de vista político y social. Obtuvimos 92.000 votos y 15 parlamentarios, lo que demuestra que seguimos liderando la sociedad navarra, también en el ámbito municipal, ya el 53% de los navarros tienen un alcalde o alcaldesa de UPN. Este es el partido que sigue liderando esta sociedad y tan es así que en estas elecciones generales si algo se ha evidenciado es que somos el adversario político de todos.

Ahora en las generales se presentan de nuevo por separado, y es la primera vez en unos comicios al Congreso y Senado. ¿Teme que la división del voto de derecha beneficie al PSOE?

El marco de referencia son las elecciones del 28 de mayo y la gente que nos votó en su día no tiene ningún motivo para cambiar de opinión y de voto, independientemente de todo lo que hay en torno a estas elecciones generales en la que la situación se está polarizando en torno a dos partidos políticos.

Las encuestas pronostican que el voto de derecha en Navarra será al PP y no a UPN.

La única encuesta válida son las elecciones y nosotros tenemos el marco de referencia del 28 de mayo, que son datos reales y no estimaciones. La gente sigue confiando en UPN y considera que es el referente político de nuestra comunidad.

¿Teme que la gente pueda votar distinto en un contexto de elecciones generales?

Puede votar diferente, pero los análisis que hacen los expertos hablan de que apenas un 10% de la gente cambia de voto entre unas elecciones y otras, y las últimas han sido muy recientes, además.

¿Qué siente al ver que el candidato del Partido Popular es Sergio Sayas, un tránsfuga de UPN?

Hasta cierto punto un poco de tristeza y decepción. En la vida hay que ser es agradecido, y el transfuguismo en política hay que alejarlo de la vida diaria.

¿Se esperaba que diera el salto al PP?

Ellos dijeron que no lo iban a dar nunca, pero allá cada cual con su comportamiento, nosotros preferimos mirar al futuro y no al pasado.

Desde UPN se dijo desde un primer momento que el PP estaba detrás de aquella maniobra para boicotear la reforma laboral y al Gobierno de Sánchez y sin embargo Javier Esparza ha señalado ya que el voto o los votos de UPN en el Congreso irían para investir a Feijóo. ¿Por qué?

Porque nosotros anteponemos los intereses de Navarra y de España por encima de los intereses de partido. Pero es curioso observar, con todo lo que nos criticaron y cuestionaron con el tema de la reforma laboral, que ahora venga el PP diciendo que fue un error votar en contra. Como se suele decir, el tiempo es el juez inapelable y pone a cada uno en su sitio. En este caso, ha evidenciado que UPN acertó en las decisiones que tomó.

¿Sería bueno para Navarra un gobierno del Partido Popular con Vox?

La cuestión no es solamente si se da un Gobierno del PP con Vox, sino de que quien ha defendido la identidad de Navarra a ultranza siempre ha sido UPN y, por lo tanto, debería tener representación en el Congreso para controlar las preocupaciones y las inquietudes que tiene Navarra en Madrid. Ya lo decía Jesús Aizpún [fundador de UPN], la óptica de Navarra desde Madrid es distinta a la de aquí y hay que solucionar los problemas de Navarra con la óptica de aquí.

Hablan de un peligroso acercamiento del PP al PNV. ¿UPN exigirá al PP un distanciamiento del PNV para dar su apoyo?

Es muy curioso que el PP alabe más al PNV y critique a UPN. Es incomprensible. Nosotros queremos estar atentos para que Navarra en ningún caso sea moneda de cambio de nada, ni se incluyan cuestiones que afectan a las competencias de Navarra. En definitiva, que no se tomen decisiones como las que se han tomado estos últimos años en las que Pedro Sánchez ha hecho cesiones al independentismo, como por ejemplo fijar la fecha para formalizar el traspaso de la competencia de Tráfico, que se pactó con [EH] Bildu o la ley de Bienestar Animal, que invade competencias de Navarra. Además, el PNV es partidario de la desaparición de Navarra como comunidad propia y diferenciada y esta legislatura ha sustentado al PSOE apoyado prácticamente todas las leyes del Gobierno e incluso es partidario de que en Navarra haya un gobierno del Partido Socialista con ellos y EH Bildu. Eso nosotros no lo no lo vemos con buenos ojos.

¿Cómo valora las críticas que vierte el PP contra UPN?

No lo entendemos, nosotros no somos el adversario político del PP y no sé por qué nos quiere hacer foco de todas sus críticas y de todas sus descalificaciones. [Elías] Bendodo [coordinador general del PP] dijo que UPN se había entregado al sanchismo y a [EH] Bildu, lo que es un auténtico disparate y demuestra que no conoce la realidad de Navarra.

Si UPN va a investir a Feijóo si dan los números, ¿por qué votar a UPN y no directamente al PP?

Porque somos diferentes y porque UPN defiende a ultranza la identidad de Navarra. Nosotros no tenemos ningún cargo público que haya estado en prisión por corrupción y vamos a anteponer los intereses de Navarra por encima de cualquier otro tipo de interés partidista, personal o sectario. Esa es la gran diferencia y por eso Navarra tiene que tener representación en Madrid.

¿UPN daría sus votos para la investidura de Feijóo aunque sea con un vicepresidente de Vox?

Nosotros hemos comprometido nuestro voto a Feijóo. Será un voto exigente, como decimos nosotros, a la Navarra, y veremos a ver luego lo que hace a la hora de configurar su gobierno. Otra cosa que llama poderosamente la atención es como Feijóo dice una cosa en Madrid y aquí sus candidatos dicen otra.

¿Pero qué opinión tiene de Vox, un partido que es contrario al autogobierno de Navarra?

Nosotros con aquellas formaciones políticas que no defienden la Navarra foral y española no podemos estar de acuerdo. Quien defienda la españolidad de Navarra tiene que defender también su régimen foral.

Pero ha dicho que UPN daría sus votos para un gobierno de PP y Vox.

Mientras no se pasen esas líneas rojas y mientras UPN esté presente y se tenga clara la defensa de la identidad de Navarra, nosotros vamos a estar. UPN se fundó para defender la identidad de Navarra por encima de cualquier otra pretensión, y es algo que tenemos muy en cuenta con los partidos nacionales, que cada cierto tiempo cuestionan el régimen foral o el Convenio Económico. También somos el dique de contención del independentismo, que quiere que esta comunidad desaparezca, se incorpore a esa quimera que denominan Euskal Herria y lograr la independencia de España. Ante esas situaciones, nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de defender la Navarra foral y española que nosotros consideramos que es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de nuestra comunidad.

¿En estas elecciones está en juego la hegemonía de UPN en Navarra?

El 28 de mayo quedó evidenciado que UPN sigue siendo el referente político y social de esta comunidad. Todos ven a UPN como el adversario político, por algo será.

¿Hay algún escenario en el que UPN pudiese investir a Sánchez?

Eso está descartado. Nosotros no hacemos como el PP, que juega en Madrid con unas declaraciones y en Navarra con otras. No se puede decir que se está en contra de sanchismo y luego pedirle permiso a Sánchez para poder gobernar si uno es la lista más votada, eso no tiene ningún sentido.

¿Cómo valora que en Pamplona el PSN permitiera que Cristina Ibarrola (UPN) haya sido investida alcaldesa?

El PSN no permitió nada. No había más que dos alternativas: Cristina Ibarrola, que fue la lista más votada, o Joseba Asiron. Y terminó siendo investida la que más apoyos tuvo por parte de la ciudadanía, el PSN no permitió nada en ningún caso.

Esta legislatura se han producido avances en el autogobierno de Navarra como el traspaso de las competencias de Tráfico o la Sanidad penitenciaria. ¿Qué valoración hace?

Nosotros hemos apoyado la transferencia de las competencias que ha habido. En algunas, como por ejemplo la actualización del Convenio económico, salieron adelante gracias a los votos del PSN y UPN. Fue curioso observar cómo los partidos nacionalistas socios del Gobierno nacionalistas no votaron a favor de esa actualización. Con el tema de las competencias de Tráfico, nosotros hemos sido críticos porque defendemos el preacuerdo que se alcanzó en el año 2000 y que garantizaba la presencia de la Policía Foral y de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. De ahí que nosotros discrepemos de ese planteamiento, aunque compartamos que las competencias tienen que ser de la Comunidad Foral de Navarra.

¿Se cree la afirmación de que se expulsa a la Guardia Civil de Navarra?

El problema de esta situación es que hay partidos políticos, los independentistas, que desprecian a la Guardia Civil y utilizan todos los medios a su alcance para hacerlo o intentarlo hacer. Ese es el problema. Desde nuestro punto de vista fue una ignominia del Gobierno de Sánchez acordar con [EH] Bildu una fecha para la transferencia de las competencias de Tráfico. Esas afirmaciones surgen de la torpeza, de la ignominia, del insulto a las víctimas del terrorismo y a la democracia en nuestra comunidad de acordar esa fecha con [EH] Bildu. Eso fue el mayor error político que se puede cometer en Navarra.

¿Pero cree que se expulsa a la Guardia Civil de Navarra con el traspaso de Tráfico?

El objetivo del independentismo y de EH Bildu es ese, expulsar a la Guardia Civil. Y con decisiones como la de acordar con EH Bildu la fecha, se lleva a esas interpretaciones. El problema no es la interpretación, es el origen.

UPN ha defendido siempre que las competencias de Tráfico las asuma la Policía Foral de manera exclusiva.

Éramos partidarios de esa competencia en exclusiva, pero luego a la hora de acordar con el Gobierno de España se llegó a un preacuerdo de que fuera de manera compartida con la Guardia Civil, solo que no se llegó a materializar porque llegaron las elecciones. Nosotros seguimos manteniendo que aquel era un buen acuerdo.

En 2018 fue UPN quien introdujo en la ley de Policías de Navarra una enmienda para crear una pasarela por la que guardias civiles de tráfico en Navarra pudieran integrarse en la Policía Foral tras el traspaso.

Sí, fue Sergio Sayas quien negoció aquel acuerdo. Pero lo introdujimos ante la posibilidad de que sucediera lo que ha acabado pasando. Pero nosotros desde el año 2000 mantenemos que la competencia debe asumirla Navarra pero con presencia compartida de Policía Foral y Guardia Civil.

En 2018 el ministro de Fomento del Gobierno del PP, Iñigo de la Serna, presentó en Vitoria el proyecto de la alta velocidad en el que se daba por hecho que la conexión con Navarra sería por Vitoria. ¿Le exigirían a Feijóo si es presidente cambiar la conexión a Ezkio/Itsaso?

Sí. Cuando se planteó esa alternativa nosotros ya dijimos que no nos parecía la adecuada y seguimos defendiendo Ezkio/Itsaso como lo defendía el PNV y el PSOE. Ahora es el PSOE el que ha cambiado de opinión, pero nosotros seguimos defendiendo lo que hemos venido defendiendo siempre.

¿Cómo ha sido hacer campaña en Sanfermines?

Ha sido una irresponsabilidad del presidente del Gobierno clarísima convocar estas elecciones exclusivamente por interés personal. Por eso nosotros estamos diciendo que votar a UPN en estas elecciones el voto vale por tres. En primer lugar, porque derogamos el sanchismo; en segundo lugar, porque cambiamos de Gobierno; y en tercer lugar, porque vamos a defender como nadie los intereses y los proyectos de futuro de esta comunidad.

¿Cómo ve que se haya cuestionado a Correos?

Nosotros no hemos cuestionado el mecanismo. Lo único que hemos pedido son medidas oportunas de refuerzo para que no se quede ningún voto en ninguna oficina de Correos o por el camino.

En paralelo a la campaña, continúan las negociaciones para el Gobierno de Navarra. ¿Cree que María Chivite seguirá siendo presidenta?

No tengo ninguna duda. Es curioso y sorprendente que la única comunidad donde no se ha iniciado un proceso de investidura sea Navarra. ¿Por qué? Porque a ninguno de los socios, ni a [EH] Bildu le ha interesado que se hablase de esta cuestión antes del 23 de julio. El acuerdo llegará y será antes del mes de agosto.

¿Cómo valora las diferencias con Geroa Bai que han escenificado en las primeras reuniones de negociación del nuevo Gobierno?

Es un teatrillo, una lucha por el poder que Geroa Bai quiere mantener pese a haber perdido dos parlamentarios con el PSN, que intenta someterle un poquito más. Una lucha de poder pero, como se suele decir, salvando las diferencias, la sangre no va a llegar al río en ningún caso.

El PP ha acusado a UPN de acercarse al PSN. ¿Podría haber un acuerdo UPN – PSN?

Yo creo que la decisión está tomada ya. Tanto Sánchez como María Chivite tienen claro que a partir del 23 de julio, salvo que haya un descalabro total y absoluto del PSOE a nivel nacional, el acuerdo está hecho. Un acuerdo con el beneplácito de Ferraz y de EH Bildu.