La alcaldesa de Pamplona, sobre la polémica surgida a raíz sus joyas: “No voy a dejar que entren en mi armario”

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha calificado de “absolutamente inaceptable” que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Pamplona EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin le hayan reclamado que que aclare “si se aprovechó de la alcaldía para la promoción de una tienda de joyas” después de que una joyería de la capital navarra utilizara la imágenes de Ibarrola en distintos actos públicos como los de San Fermín para promocionar diversas piezas como collares o pendientes.

“De mi gestión pública no tengo nada que ocultar y estoy abierta a absolutamente todo. De mi vida privada, me parece un límite absolutamente inaceptable y de un tinte machista que corroboro. Me parece lamentable y lamento profundamente que grupos políticos que en privado me trasladan lo mismo, ayer parece que se sumaran a esto”, ha indicado la alcaldesa después de que estos cuatro partidos le volvieran a pedir explicaciones. “No voy a dejar que entren en mi armario”, ha solemnizado.

La polémica surgió a raíz de unas fotografías publicadas en la cuenta de Instagram de la joyería Bijoya, situada en Pamplona, en la que aparecía la alcaldesa portando varias de sus joyas en actos públicos. En las fotografías la empresa comparte la opción de dirigirse a su tienda online y adquirir las joyas que Ibarrola portaba, como unos pendientes por valor de 130 euros, otros por 155 euros y una gargantilla de 495 euros.

Desde la joyería Bijoya confirmaron a este periódico que Cristina Ibarrola “es una clienta habitual” de su establecimiento, pero que por “la protección de datos no pueden dar información” sobre ella ni sus compras realizadas en la joyería. Tampoco confirmaron si en alguna ocasión han regalado joyas a la alcaldesa. Mientras que, desde la Alcaldía de Pamplona han asegurado que “son joyas que ella ha comprado y que usa cómo y cuando quiere”. Sobre el hecho de que EH Bildu haya exigido que se demuestren si esas joyas fueron compradas o no, cuestión que desde el Consistorio señalan que “no van a hacerlo”.