El Gobierno de Chivite recibe a la vez los apoyos de EH Bildu y UPN en la reforma fiscal de Navarra

El Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra se ha garantizado la aprobación del paquete de medidas fiscales para el 2024, que ya ha llevado al Parlamento para su tramitación. La reforma fiscal planteada por el Ejecutivo foral, que incluye una deflactación del IRPF adicional del 3%, podría aprobarse incluso sin ningún voto en contra después de que este lunes se haya acordado con EH Bildu seis enmiendas a cambio de su abstención y de que UPN haya dado su visto bueno al paquete de medidas anunciado.

La coalición de PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin aprobó hace varias semanas en sesión de Gobierno una reforma fiscal para 2024 que incluye además de la deflactación de todos los tramos del IRPF adicional del 3%, que se sumará al 4% con efectos retroactivos para 2023, un aumento de los mínimos personales y familiares del 6%, así como ayudas al acceso a la vivienda.

Tras haberse reunido con los dos principales grupos de la oposición, UPN y EH Bildu, el Ejecutivo de Chivite se ha garantizado la aprobación de las medidas. A cambio de la abstención de EH Bildu ha acordado incluir seis enmiendas propuestas por la coalición abertzale, entre las que destacan una deducción de 150 euros para las rentas inferiores a 30.000 euros, un incremento a 1.500 euros en la deducción por alquiler, que a los jóvenes podrá incrementarse hasta los 1.600 euros o la prórroga de la subida del Impuesto de Patrimonio a los patrimonios superiores a tres millones de euros.

Pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno navarro, el portavoz de EH Bildu Adolfo Araiz ha lamentado que “se ha perdido una nueva oportunidad para profundizar en las reformas fiscales que dieron comienzo en 2015 en los distintos impuestos y especialmente sangrante es el tratamiento privilegiado que reciben las rentas de capital tanto en IRPF como en el Impuesto de Sociedades”.

Del otro lado, UPN, con quien el Ejecutivo de Chivite no ha cerrado un acuerdo pero que cuenta con su visto bueno, ha celebrado que EH Bildu “no haya conseguido la reforma fiscal que quería”. “EH Bildu quería más impuestos y afortunadamente no va a haber más impuestos y el acuerdo que ha anunciado con esas enmiendas parciales no supone ningún cambio fundamental en la propuesta del Gobierno”, ha señalado el presidente de los regionalistas navarros, Javier Esparza, para incidir en que “es bastante irrelevante”.

“Nos hemos sentado con ellos [el Gobierno de Navarra], le hemos dicho que estén tranquilos, que pueden contar con nosotros, que no tienen por qué aceptar todo lo que le exija EH Bildu. Y eso es lo que ha ocurrido finalmente y es un ejemplo claro de alcanzar acuerdos y de tender la mano”, ha apuntado Esparza. “En las medidas fiscales, EH Bildu no se sale con la suya; aunque ponga cara de muy contento, la realidad es que venían a segar y no sé siquiera si iban a espigar en materia fiscal en este momento”, ha aseverado.

Tras haber sido enviada al Parlamento, la reforma fiscal comenzará a debatirse en comisión parlamentaria el 14 de diciembre y será aprobada en pleno el próximo 21 de diciembre. En próximas fechas el Gobierno de Chivite aprobará también el proyecto de Presupuestos de 2024, para el que también necesitará el apoyo de EH Bildu o de UPN. Las cuentas generales, sin embargo, no se aprobará en el Parlamento hasta comienzos del año que viene por lo que tendrán que prorrogarse, al menos unos meses, los del 2023.