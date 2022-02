Navarra da el primer paso para la construcción del tramo de alta velocidad entre Tafalla y Campanas

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha anunciado este jueves la licitación del proyecto constructivo del tramo Tafalla-Campanas del tren de alta velocidad y ha informado de que recientemente el Ministerio ha adjudicado la redacción del estudio informativo sobre la conexión del corredor con la línea convencional Casetas-Bilbao en la zona de Castejón.

El Estado avanza en la red navarra de alta velocidad a la espera de concretar las conexiones con Euskadi y Zaragoza

Saber más

Sin embargo, el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "la sensación es que el consejero solo amaga y busca algún titular que luzca un poco pero luego rascamos y nada de nada, siempre es humo, no hay avances de verdad".

Esparza ha preguntado a Ciriza, en el pleno del Parlamento, sobre la planificación en torno a los 145 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno de España destinará al corredor navarro de alta velocidad.

El consejero ha respondido que "los 145 millones se van a emplear para impulsar de manera decidida la llegada de la alta velocidad a Navarra y para avanzar en ejecución de dos tramos concretos -entre Tafalla y Campanas y el denominado tramo cero de Castejón-". Este dinero debe estar invertido para el año 2026.

En el caso del tramo Tafalla-Campanas, el consejero ha afirmado que el Gobierno central destinará 105 millones para la construcción de 15 kilómetros de plataforma de alta velocidad. Según ha anunciado, se ha adjudicado la redacción del proyecto constructivo de este tramo por 1,7 millones, "un importante avance".

En el tramo cero de Castejón se prevén invertir 40 millones de los fondos europeo. Se prevé la construcción de un viaducto sobre el río Ebro, que está en fase de redacción, y la plataforma que unirá la alta velocidad con la línea convencional Casetas-Bilbao. El consejero ha explicado que el 17 de febrero se ha adjudicado la redacción del estudio informativo de esta conexión por casi 100.000 euros.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha preguntado a Ciriza si sólo "se acuerda de que tiene que impulsar el TAV cuando le preguntamos nosotros" y ha señalado que tras plantear esta pregunta "el consejero convoca para esta misma tarde al Consorcio del TAV". "La sensación es que solo amaga y busca algún titular que luzca un poco pero luego rascamos y nada de nada, siempre es humo, no hay avances de verdad. No han licitado nada importante desde el año 2018. Hemos retrocedido en la posición que teníamos", ha lamentado.

En opinión de Esparza, Ciriza "se ha convertido en el consejero favorito de EH Bildu, cualquier día lo van a sacar a hombros, porque de su mano están ralentizado las infraestructuras necesarias para el desarrollo de esta tierra". "El consejero aprueba la financiación local de EH Bildu, quitando la Carta de Capitalidad a Pamplona porque Bildu quiere, no licita ni un metro de la segunda fase del Canal de Navarra porque Bildu sigue mareando la perdiz, y en aquello que tiene que ver con el tren de alta velocidad, lo tiene aparcado en el andén del olvido y Bildu sigue aplaudiendo", ha señalado.

El portavoz de Navarra Suma ha añadido que en el País Vasco "se firman convenios y se licitan obras para la llegada del TAV y eso al consejero le debiera sonrojar, porque la responsabilidad máxima es la suya".

El consejero Ciriza ha respondido que "UPN dijo que en 2012 estaría la alta velocidad en Navarra y desde entonces no han hecho nada". "Los que no han hecho nada han sido ustedes, había que hacer estudios y muchas cosas que ustedes no hicieron. Resulta paradójico que se cuestionen avances en materia de infraestructuras porque les duele que ustedes no lo hicieron y alguien lo está haciendo", ha afirmado.