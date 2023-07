UPN apoyará al PP de Feijóo, pero siendo “exigentes: ”Vamos a defender Navarra desde Madrid“, advierte

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la formación regionalista votará al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una futura sesión de investidura tras las elecciones generales del 23 de julio pero que lo harán siendo “exigentes”, con el objetivo de “defender Navarra desde Madrid”. “Votar a UPN es un voto fijo para Feijóo, esta es la realidad, pero 'a la Navarra', con la bandera roja, exigiéndole, que esa es la clave de nuestro compromiso. UPN representa la lealtad, representa el compromiso, los valores, los principios, el sentirnos orgullosos de nuestro país, sentirnos orgullosos de España, las políticas propias, el régimen foral”, ha señalado.

UPN se presenta a las generales como el defensor de los toros y las "tradiciones" de San Fermín

Más

En un acto electoral celebrado este sábado en Azagra junto a los candidatos al Congreso Alberto Catalán y Enrique Maya, Esparza ha indicado que el 23J es “una oportunidad de oro” para “sacar a Sánchez de la Moncloa”. A su juicio, “Navarra necesita en Madrid personas que sean creíbles, personas que sean de fiar, que piensen en el bien común, que no piensen en ellos, que piensen en lo mejor para el conjunto de los ciudadanos”, y Navarra “necesita también un partido que, desde la lealtad con España, defienda lo de aquí”. “Y eso solo lo puede hacer UPN, lo demostramos en los acuerdos con Rajoy en el año 2017 y 2018”, ha remarcado.

Tras mostrarse “convencido” de que UPN “va a ser imprescindible para conformar un gobierno en España”, ha negado que el PP vaya a defender la Comunidad foral. “Va a defender sus siglas. Va a defender su proyecto político. Si para eso hay que dañar a Navarra, lo hará, como lo ha hecho en otras ocasiones”, ha criticado.

Esparza, que ha añadido que al PP “Navarra le importa muy poco”, ha subrayado que “decidieron ir solos” a las elecciones generales, “y eso es hacerle un favor a Pedro Sánchez, porque es poner en riesgo los dos diputados de centro-derecha de Navarra”. “Con el mismo acuerdo que firmamos con Rajoy y con el mismo acuerdo que firmamos con Casado, lo han tenido encima de la mesa y lo rechazaron. Decían que no tenían nada que ver tampoco con la traición de la reforma laboral. Era mentira. Los dos están colocados y bien colocados dentro del Partido Popular”, ha reivindicado. Según ha continuado, “el PP hizo una OPA hostil en mayo a UPN, están obsesionados con atacar a nuestro partido, pero los navarros los pusieron en su lugar”. “Lo último que están diciendo ahora es que somos intermediarios. Que no se equivoquen. UPN es el primer partido de Navarra. UPN es el partido que ganó las elecciones. UPN es el partido que está frenando a EH Bildu y esta impidiendo que tenga más alcaldías de las que tiene”, ha añadido, para a continuación apuntar que “UPN es el partido que está ganando al Partido Socialista y les está arrebatando alcaldías”.

En este sentido, ha considerado que este 23 de julio consiste en elegir “entre trayectorias políticas irreprochables” -en referencia a los candidatos de UPN- o “quien se convirtió en un tránsfuga y un mentiroso porque le dio la gana” -en referencia al candidato del PPN, Sergio Sayas-.

“Pese a todo, vamos a votar a Feijóo. Pero también le vamos a decir a Feijóo que no puede ser que se ningunee a Navarra. No puede ser que quien aspira a gobernar España no tenga claro que Navarra es parte esencial de España. No tenga claro que UPN no es el enemigo, sino el partido que ha sido bastión frente al nacionalismo y al independentismo vasco los últimos 40 años en Navarra. Que no se le olvide”, ha reivindicado Esparza, para a continuación añadir que “parece mentira que no tenga claro aún que UPN es quien le puede ayudar desde Navarra humildemente a gobernar España”.

Además, ha apuntado que “no puede ser que quien aspira a presidir España no reproche a Sánchez lo que ha permitido en Navarra”. “No se puede estar delante de Pedro Sánchez y no decirle que en Navarra el PSOE y Bildu tienen un co-gobierno juntos”, ha dicho. En esta línea, ha remarcado que “no puede ser que Feijóo esté dispuesto a abstenerse para hacer presidente a Sánchez si Sánchez tiene más votos y no tenga como primera condición” que “en Navarra se rompen los acuerdos con los testaferros de ETA”.

Por otro lado, ha afirmado, en referencia al PSOE, que están “gobernando con populistas, gobernando con comunistas, gobernando con los testaferros de ETA, en Navarra cogobernando con EH Bildu”. “Han indultado golpistas, han puesto en libertad a 117 violadores, Sánchez ha permitido un gobierno en Navarra con EH Bildu, con los testaferros de ETA, pacto que quieren esconder ahora hasta después del día 23 de julio porque obviamente les perjudica electoralmente”, ha considerado.

Tras negar que sean pactos “puntuales”, Esparza ha calificado de “enorme error de los socialistas” el “colocarse del lado de los que aplauden a asesinos”. “Yo de verdad espero que este 23 de julio lo paguen”, ha dicho.

Por su parte, Catalán ha indicado que desde UPN “garantizamos dos cuestiones fundamentales en política, lealtad y agradecimiento”. “Dejamos para otros la falsedad la mentira el engaño y la traición”, ha señalado, tras añadir que “los navarros tenemos que votar a UPN y castigar al sanchismo, así como castigar también al independentismo, a Bildu, fundamentalmente porque tenemos otra forma de entender Navarra”.

“Nosotros respetamos la Constitución y el Amejoramiento, cosa que no hacen otros. Nosotros respetamos la libertad educativa, el derecho a la vida. Este gobierno ha legislado más a favor de la muerte que de la vida y nosotros estamos en contra de ese planteamiento”, ha dicho.

Ha añadido Catalán que el Partido Socialista, tanto en España como en Navarra “convirtió a los herederos políticos de ETA en sus socios prioritarios”, y que “hay otra forma de entender y querer Navarra”. “Y nadie como UPN para defender la identidad de Navarra”, ha reivindicado.

Así, ha asegurado que “no van a venir otros a decirnos la Navarra que queremos”. “No nos van a hablar de localismos ni de intermediarios. Nosotros no somos localistas ni somos intermediarios de nada. Somos, por encima de todo, navarros y españoles, y nadie nos va a dar clases de ello”, ha apuntado, tras remarcar que “el voto útil en las próximas elecciones es UPN”.

“Nadie tiene que olvidar que para vencer al 'sanchismo', para vencer al independentismo, para sacar más votos que el Partido Socialista y que Bildu, hay que votar a UPN. Si no lo hacemos así, perderemos los dos diputados y los tres senadores que tiene ahora el centro derecha. Lo demás, PP y Vox, es tirar los votos a la papelera”, ha advertido.