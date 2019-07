Precariedad laboral: la asignatura pendiente de los investigadores en Euskadi

A pesar de que el pasado marzo los jóvenes investigadores recibieran la buena noticia de que seis años después el Gobierno aprobaba el EPIPF, que regula por fin y mejora sus condiciones laborales, muchos de ellos no han notado mejora alguna en sus cuentas bancarias "Estamos perdiendo talento que reciben los países de Europa que están liderando en todos los sentidos. Realmente es un flaco favor el que se hace a la sociedad y al país el no mantener esos talentos aquí, porque si no hay ciencia, no tenemos futuro", afirma Lucía Gallego, profesora de la UPV/ EHU e Investigadora Principal En España, el sueldo neto de un investigador predoctoral ronda los 900 euros al mes, en Dinamarca supera los 2.000 y llega hasta los 3.000 en el caso de los investigadores postdoctorales