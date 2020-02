"¡Que se dejen de campañas electorales! ¿Por qué no han tomado medidas hasta ahora?"

La tarde de este lunes se ha celebrado una reunión abierta en Ermua entre los vecinos y los representantes de los departamentos de Salud y Medio Ambiente del Gobierno vasco, de la Agencia Vasca del Agua URA, del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de este municipio, el más afectado por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

La Comisión Técnica Multidisciplinar ha estado formada por 10 representantes de las entidades, entre los que se encontraban el secretario general de Presidencia del Gobierno vasco, Jesús Peña, y el propio alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal. El objetivo de la reunión era aclarar las dudas con respecto a los peligros de salud a los que están expuestos los vecinos tras el derrumbe y a causa del incendio e informar acerca de las novedades sobre la situación actual de la calidad del aire y agua en la zona afectada, y en toda la comarca.

La reunión se ha celebrado en el teatro Antzokia y minutos antes de que diera comienzo, una fila de vecinos esperaba con ansia para poder entrar. Finalmente, el aforo no ha permitido que pasaran todos, pero para que no se perdieran ninguna información que se ofreciese en la reunión, el Ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante para aquellos que se han quedado fuera mientras que los asistentes han estado realizando las preguntas que les han ido surgiendo durante cerca de dos horas.

Fila de personas esperando a entrar a la reunión abierta entre vecinos y la Comisión Técnica de Zaldibar Twitter @otero_mikel

La Comisión ha tratado de calmar a los vecinos asegurándoles que el equipo de rescate ha logrado estabilizar parte de la ladera y crear viales de acceso para apagar el incendio, lo que mejoraría la calidad del aire de la comarca y facilitaría la búsqueda de los dos desaparecidos. Sin embargo, para gran parte de los vecinos, el problema no es que ahora la cuestión mejore sino por qué han tardado tanto en tomar estas medidas.

¿Por qué no han tomado medidas hasta ahora?

Una vecina, que tiene un hijo asmático, ha contado cómo su hijo el sábado pasado, cuando ocurrió el incendio, comenzó a toser al salir al balcón. La mujer ha relatado que durante este fin de semana, a sabiendas de las medidas de precaución, han decidido ir a Bilbao para que su hijo no respirara el aire, pero que al regresar a casa, la tos del pequeño ha vuelto. A lo que ha preguntado a los asistentes que "se dejen de campañas electorales" y que por qué no han tomado esas medidas hasta ahora, si han estado toda la semana respirando ese aire y nadie había dicho nada y si la contaminación del aire es tan preocupante como para que "suspendan un partido de fútbol que solo dura 90 minutos" cómo puede afectar a colectivos vulnerables como niños y embarazadas.

"Las primeras mediciones, lo que interpretaban los técnicos eran equivalentes a un incendio habitual. No preveían que hubiera tanta dioxina como ha salido. Esa es la razón de la demora en obtener el resultado del análisis y por eso no se han tomado las medidas hasta ahora. De todas formas estos niveles son habituales en ambientes contaminados", ha respondido uno de los representantes del Departamento de Salud, unas palabras que han suscitado revuelo entre la multitud.

Un 0,6% de amianto en el vertedero

Otras de las preguntas que han realizado los vecinos en la sala han sido: ¿Cuánto amianto hay en el vertedero? A lo que tras un largo silencio en el que Peña ha respondido que "no la sé responder", uno de los representante del departamento de Salud ha asegurado que "un 0,6 % de lo que hay en el vertedero". Sin embargo, ha recalcado que es importante distinguir la tipología del amianto y los asbestos. Ya que en este caso se ha visto "amianto que no se inhala" y que a la gente que no excavaba y estaba en el vertedero realizando otras acciones no llevaban máscara "porque no era necesario". "Cuando hablamos de un contaminante es necesario siempre vincularlo a la forma en la que está, a la concentración y a la naturaleza del contaminante", ha finalizado.

En lo referente a los dos desaparecidos, uno de los vecinos ha cuestionado que por qué no se realizan labores de búsqueda por la noche, que si se trata de falta de luz. A lo que el secretario general de Presidencia ha respondido que "el problema no es la luz, el problema es que si los geólogos dicen que en el sitio más probable en el que estén es el sitio más sensible de toda la ladera y hasta que ese sitio no se estabilice y no se evacue parte del material que está por encima y nos dicen que 'no entréis', pues no se entra". Para después explicar que lo que se está realizando es "empezar a trabajar en las zonas más estables, tierra abajo, donde la probabilidad de que estén es menor, pero se puede trabajar con un riesgo aceptable".

"Se hizo lo mejor que se pudo"

Durante varias horas los vecinos han seguido preguntando y los representantes respondiendo a las cuestiones que podían. La conclusión ha sido la siguiente: "Se hizo lo mejor que se pudo hacer con la urgencia. Seguro que se han cometido errores, ha sucedido, pero actuamos desde el primer momento como se pensaba que había que actuar y con la mejor forma que teníamos para buscar a las personas que todavía podían estar ahí", ha finalizado Peña.

No se trata de la única reunión abierta que los vecinos realizarán para aclarar sus dudas. El Gobierno vasco volverá a reunirse con ellos el próximo miércoles, día 19, pero esta vez en el teatro Coliseo de Eibar, ante las noticias publicadas en los últimos días y la "preocupación generada" entre la población en torno al vertedero de Zaldibar. En esta cita tomarán parte el alcalde, del municipio, Miguel de los Toyos, un técnico de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, especializado en cuestiones relacionadas con el aire, un técnico de la Agencia Vasca del Agua URA, que ofrecerá información sobre la calidad del agua, dos representantes del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, así como un técnico de Salud Pública del Gobierno Vasco.

Desde el Ayuntamiento de Eibar, se invita a toda la ciudadanía a acudir a dicho encuentro para "tratar de aclarar cualquier duda que pueda surgir, así como para aliviar la preocupación existente".

Necesidad de medidas urgentes

Por su parte, el Gobierno vasco se reunirá el miércoles con los responsables de los vertederos de Euskadi para analizar cómo "evolucionar en la gestión de residuos" y encontrar destino a los materiales que hasta el momento se depositaban en Zaldibar.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Elena Moreno, ha afirmado que lo vivido en Zaldibar ha "desencadenado una necesidad de medidas urgentes, pero también ha puesto encima de la mesa cómo tenemos que evolucionar en la gestión de residuos en Euskadi". "No vamos a trabajar sobre una única solución lógicamente, sino que trabajaremos en diferentes frentes", ha añadido.

Tras reconocer que ambas partes han quedado en volver a reunirse el miércoles, ha incidido en que "a corto plazo tenemos que ver que el problema real es que no tenemos capacidad suficiente para absorber todo el volumen de residuos" que tenía como destino Zaldibar.

"Ahora mismo tenemos un cierto tapón y hay que habilitar fórmulas para que esa demanda que ahora está encima de la mesa la podamos cumplir... sin olvidarnos de que la gestión de residuos no termina en las fronteras de Euskadi y va a obligar a que las empresas cambien el paradigma", ha añadido Moreno.