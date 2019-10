Los conserjes de Educación volverán a concentrarse ante el Gobierno para dejar de ser empleados 'low cost'

"Somos los empleados públicos más rentables de la Administración regional. Nadie ofrece tanto a tan bajo coste". Quien así habla es un portavoz de la Plataforma de Subalternos de Educación, un colectivo que integra a 217 conserjes, los cuales volverán a concentrarse este sábado en la sede de la Presidencia del Gobierno de Cantabria, en Peña Herbosa, con la esperanza de que el presidente Miguel Ángel Revilla les atienda como atendió a los turistas este verano a las mismas puertas del edificio.

Es la segunda concentración del colectivo después de la celebrada a las puertas de la Consejería de Educación el pasado día 1. Desde entonces no han obtenido respuesta de los responsables del departamento que dirige la regionalista Marina Lombó. ¿Qué es lo que piden? Básicamente, el mismo trato retributivo que se dispensa a conserjes de otras consejerías. Un subalterno de Educación es personal laboral y cobra netos al mes 900 euros, sin complementos como los que cobran sus homólogos de otras consejerías y entes como el ICASS. Equipararlos supondría un incremento retributivo que no llegaría a 300 euros.

La plataforma se moviliza ahora que es el momento de elaborarse el borrador presupuestario, el documento que debiera recoger el complemento de jornada prolongada que reclaman. La pregunta que le quieren hacer a Revilla es esa. "¿Va a incluir la partida económica necesaria en los Presupuestos 2020 para abonarnos el complemento de jornada prolongada el próximo año?".

Los conserjes de Educación recuerdan que la exconsejera socialista de Políticas Sociales, Rosa Eva Díaz Tezanos, complementó el sueldo a los subalternos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) con 223 euros mensuales por la jornada prolongada. Reciben estos subalternos otros complementos que agrandan la diferencia salarial con los de Educación por encima de los 400 euros mensuales.

El colectivo, que se considera de trabajadores 'low cost', se siente menospreciado por las autoridades educativas, sobre todo cuando se entra en el terreno de las comparaciones. "El desprecio con el que nos trata la nueva consejera contrasta con su interés por recuperar el, prácticamente extinto, cuerpo de catedráticos, lo que supondría la prolongación de la carrera profesional, con su correspondiente incremento salarial, de los funcionarios mejor tratados del sector educativo. Es una visión elitista de la educación que revela las intenciones de Marina Lombó. Más dinero para quién más gana, nada para quienes menos cobramos. Esta consejera va a terminar por hacer bueno a su antecesor", ha dicho un portavoz en referencia al exconsejero socialista Francisco Fernández Mañanes.

"Mísero sueldo"

Desde que Cantabria asumiera hace dos décadas la competencia educativa los subalternos apenas han experimentado cambios en su situación, por lo que se consideran mano de obra barata con la que el Gobierno de Cantabria tiene contraída una "deuda histórica".

"Revilla y el PRC son culpables del mísero sueldo de los conserjes de Educación.

Culpamos al presidente Revilla y a su partido político de la marginación laboral y salarial de nuestro colectivo. Hace más de veinte años que el Gobierno de Cantabria asumió las trasferencias educativas. Doce de ellos, Miguel Ángel Revilla ha dirigido la Administración cántabra. Comienza su cuarta legislatura en la Presidencia de la Comunidad. Durante este tiempo no hemos visto reconocida ni una sola mejora económica que no hayan sido las pírricas subidas porcentuales, que apenas notan los salarios más bajos, dictadas por el Gobierno central. En los últimos diez años nos han reducido el salario en dos ocasiones y nos lo han congelado otras seis veces más. No hemos recibido del Gobierno de Cantabria sino desprecio", ha valorado la plataforma.

Los subalternos confían en encontrarse este sábado con el presidente Revilla en Peña Herbosa, al que reclamarán "sensibilidad" y "empatía" con sus problemas. "Hacemos un llamamiento público a Miguel Ángel Revilla para que acuda el próximo sábado a encontrarse con nosotros", dicen. Los conserjes 'low cost' del Gobierno de Cantabria, procedentes de toda la comunidad, bajaremos hasta Puertochico el próximo 26 de octubre. Somos los empleados públicos más rentables de la Administración regional. Nadie ofrece tanto a tan bajo coste. El presidente, confiamos que vendrá a agradecérnoslo".