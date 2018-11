El Ayuntamiento facilitará la venta de la concesión de Escenario Santander a pesar de la quiebra de la adjudicataria

El Ayuntamiento de Santander facilitará la venta de la concesión para gestionar la instalación municipal de Escenario Santander, tras la "insolvencia irreversible" determinada por el administrador concursal de Delfuego Booking, la empresa que controla la sala de conciertos desde que se privatizó este espacio en 2012 y que está al borde de la liquidación, con más de un millón de euros de deuda con sus proveedores y con los espectadores afectados por la cancelación este verano del show de David Guetta en los conciertos de La Campa.

Así se desprende de las declaraciones de la concejala de Cultura, Miriam Díaz (PP), a preguntas de eldiario.es, tras adelantar este periódico los detalles del informe concursal que refleja la situación de quiebra de la concesionaria de Escenario Santander, en el que se ratifica también que la viabilidad de Delfuego Booking es "ciertamente escasa, por no decir nula" y que la empresa "carece de recursos para afrontar sus deudas".

"Ahora se abren dos caminos: el administrador concursal puede hacernos una propuesta de cesión de contrato a un tercero, siempre y cuando se cumplan todas las garantías que el Ayuntamiento le pidió a Delfuego Booking en su día y con las que ganó el concurso, o bien, resolver el contrato y hacer una licitación nueva", ha explicado este viernes la edil de Cultura, que tiene las competencias sobre la sala de conciertos.

Díaz, además, ha asegurado que el equipo de Gobierno está "a la espera" de que el administrador concursal tome una decisión al respecto, ya que desde el Consistorio entienden que Delfuego Booking "no podrá cumplir" con las exigencias requeridas hasta el momento para continuar con la gestión de la sala de conciertos y está abocada a la desaparición.

Sin embargo, aunque el propio Consistorio ha abierto un expediente sancionador contra la concesionaria, -tras la sonada incomparecencia de David Guetta en los conciertos de La Campa, que organizó por primera vez este verano, y especialmente por la no devolución de las entradas a los cerca de 10.000 afectados-, la opción de licitar de nuevo la concesión de la sala parece la menos probable y el Consistorio se pone en manos de la empresa para que sea esta la que busque quién le sustituya en Escenario Santander.

De hecho, la propia concejala de Cultura ha mostrado su preferencia por facilitar la opción de que sea Delfuego Booking, a través de su administrador concursal, quien venda "como un activo más de la empresa" el contrato de concesión de la sala que mantiene con el Ayuntamiento, a pesar de que se trata del uso de una instalación municipal que costó cerca de cinco millones de euros a las arcas públicas unos meses antes de las elecciones municipales de 2011.

"Siempre es más difícil arrancar un espacio, o la gestión de un espacio, que ha estado parado. Y una licitación supone parar y estar un tiempo sin actividad. El que lo retome, si hay un concurso, lo tiene más difícil. Siempre es más sencillo facilitar la continuidad, así que estamos dispuestos a valorar la propuesta", ha argumentado Díaz durante su comparecencia en rueda de prensa.

A su juicio, lo prioritario es "garantizar que se pueden dar las condiciones necesarias para continuar con un nivel de calidad al que se ha llegado ya" con la programación cultural, musical y de todos los servicios que estaba ofreciendo Delfuego Booking en Escenario Santander. "Bajar de eso no estamos dispuestos. Si hay una cesión a un tercero tiene que haber esa propuesta de calidad. Estamos esperando a conocerla para poder valorarlo", ha ratificado la edil.

Primeros contactos

La concejala de Cultura ha reconocido también que se han producido "contactos" y "conversaciones" para buscar una solución al problema generado por la insolvencia de Delfuego Booking y ha admitido que "la situación actual no se puede prolongar en el tiempo infinitamente". "Son plazos administrativos que dependen del administrador concursal, pero no puede prolongarse mucho, por ellos mismos, que no pueden mantener esta situación", ha aclarado.

En este sentido, el informe del administrador subraya que como consecuencia de la entrada en concurso de acreedores, Delfuego Booking ha dejado de llevar a cabo conciertos en Escenario Santander, limitándose a ceder el espacio y alquilar la sala a otros promotores, un hecho que para la dirigente del PP "no incumple" las condiciones de su contrato con el Ayuntamiento. "Ahora no pueden incurrir en ningún riesgo para su empresa y la actividad que desempeñen tiene que estar 100% garantizada", ha considerado.

"Ellos negocian con alguien y, si sale adelante… Es el administrador concursal el que está velando por los intereses económicos de todos los acreedores y tiene que buscar la mejor solución para conseguir una mayor liquidez y pagar a todos los acreedores que hay detrás", ha reiterado sobre la posible venta de la concesión municipal a otra empresa.

Ninguna responsabilidad municipal

Menos explícita se ha mostrado la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que cuestionada por este mismo asunto por eldiario.es, ha dado explicaciones más difusas y ha tratado de echar balones fuera sobre cualquier tipo de responsabilidad por parte del equipo de Gobierno del PP en la situación económica de la empresa concesionaria de Escenario Santander.

Igual se ha limitado a decir que "los planes del Ayuntamiento son cumplir con la legalidad" y ha recordado que su obligación es "velar porque se mantengan las condiciones de cualquier concesión o licitación pública". Sobre las nuevas garantías que el Consistorio exigió a Delfuego Booking después de entrar en concurso de acreedores, la alcaldesa ha manifestado que "no tengo conocimiento de que nos hayan contestado, que posiblemente lo hayan hecho, pero no lo sé".

"Están en el plazo en el que nos deben de acreditar si tienen solvencia para continuar desarrollando su actividad. Si la tienen, seguirán, por supuesto, porque es lo que les corresponde. Y si no la tienen, pues no seguirán. Pero serán los servicios técnicos los que lo digan", ha asegurado la dirigente popular, pese a que el administrador concursal ha calificado ya como "irreversible" la insolvencia de la empresa y que su propia concejala había expresado unos minutos antes una versión muy diferente.

El fracaso de La Campa

En ese informe también se señala al equipo de Gobierno, porque la administración concursal considera que hubo una "falta de previsión" en cuanto a los plazos para la licitación del concurso de La Campa, que no salió hasta el mes de mayo cuando los conciertos se celebran en julio, y en ese aspecto sí se ha detenido con más detalle la alcaldesa.

Según ha recordado, era un pliego público al que se presentó "quien lo estimó oportuno". "Siempre se corre un riesgo, pero también existía la posibilidad de no haberse presentado, de no haber arriesgado y de no haber tenido un desequilibrio económico. Quien se presenta, se presenta de manera voluntaria", se ha defendido. "Ellos se presentaron y corrían un riesgo, igual que si hubieran obtenido un beneficio tampoco lo iban a repartir con el Ayuntamiento", ha insistido.

Además, Igual ha considerado que el concurso público "salió en tiempo y forma", algo que, en su opinión, se confirma con el hecho de que "dos empresas se interesaron por ello y les pareció una buena oportunidad". "De no haber sido porque no vino David Guetta, los conciertos hubieran salido bien. Con lo cual, lo que no salió bien no dependía ni de esa licitación ni de esos plazos", ha concluido.