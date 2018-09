Manifestaos por los Servicios Sociales critica al Ayuntamiento de Santander por un Plan de Inclusión que "no cumple con las expectativas"

La agrupación Manifestaos por los Servicios Sociales ha criticado al Ayuntamiento de Santander por haber realizado un Plan de Inclusión "que no cumple con las expectativas". Dicha asociación, ha denunciado a través de un comunicado, que el Consistorio optó por adjudicar el estudio previo de exclusión a una empresa privada que no ha cumplido con la metodología característica de los trabajadores sociales.

De esta forma, el Ayuntamiento optó por una empresa externa "antes de contar con los trabajadores sociales y educadores de las Unidades de Trabajo social". El estudio previo, que costó 10.919 euros, contiene para Manifestaos por los Servicios Sociales, multitud de errores entre sus páginas. Uno de ellos es la realización de un perfil específico de la exclusión en la ciudad. "La empresa consideró que no era fácil hacerlo, y por lo tanto no lo hizo", comentan desde el grupo. Así, señalan en el comunicado, la propia alcaldesa ha hecho públicos datos de Cantabria "que no conciernen al municipio de Santander".

Además, la agrupación incide en que en el estudio tampoco se ha "priorizado" cuáles son las necesidades de la ciudad para posteriormente realizar estrategias. Por el contrario, se han tomado líneas de actuación directamente, lo cual resulta "improcedente" para los trabajadores sociales desde el punto de vista metodológico.

Para estos trabajadores y educadores sociales, la legislatura "se ha perdido" en lo que a servicios sociales efectivos se refiere "después de que hayan pasado casi tres años desde que se creara la comisión para valorar la situación de exclusión en la ciudad".