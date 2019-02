"En estas primarias han intentado hacer un juego sucio y a mí no me van a ver ahí"

La secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, sale al paso de las críticas recibidas por su rival en las primarias defendiendo que su candidatura 'Unidad por Santander' cuenta con los avales necesarios para presentarse y rechazando entrar en el "juego sucio" que, según la dirigente morada, promueven José Manuel Fernández y su equipo. "No tengo muy claro con qué razón se presentan a estas primarias porque no han trabajado en la confluencia", subraya Alegría, remarcando que no sabe "qué motivaciones pueden tener si lo único que hacen es poner trabas y ser irresponsables en redes sociales".

Asimismo, desmiente las afirmaciones vertidas por el diputado José Ramón Blanco en una entrevista en este medio en relación a las denuncias de acoso que enmarcó en "una conspiración" y no descarta tomar medidas judiciales. Entre las razones por las que todavía no las lleva a cabo está que no la puedan acusar de "utilizarlo políticamente en la campaña de primarias".

¿Cuáles son los pilares de su candidatura?

Mi equipo, que se llama 'Unidad por Santander', apuesta, como dice el propio nombre, por una unidad en Santander. Somos gente que ha estado trabajando en la confluencia, obviamente yo como secretaria general de Podemos Santander, pero también mucha gente que lleva tiempo y gente nueva que se está implicando mucho en Podemos, y que además está haciendo un buen trabajo en construir la confluencia. Creo que eso es muy importante dado que esa es la línea en la que estamos trabajando, una unidad para crear una alternativa de gobierno en Santander, que es muy necesaria.

Precisamente que habla de la confluencia, ¿qué importancia tiene para Santander que las fuerzas de izquierdas hayan alcanzado este acuerdo para concurrir juntas?

Gema igual hablaba en un medio de que juntarnos es un signo de debilidad, pero yo creo que lo que tiene es miedo, porque es todo lo contrario. Venía desde hace mucho tiempo la gente pidiéndonos en la calle que a ver si nos uníamos porque la gestión de Gema Igual estos dos años y medio en muchos aspectos ha sido muy cuestionable y nosotros consideramos que es un acto de responsabilidad y no de debilidad. Es importante que vayamos juntos porque tenemos objetivos comunes, queremos crear esa alternativa y lo que no podemos hacer es ir por separado. Nos quieren divididos y no juntos.

En relación al proceso de primarias, desde la otra candidatura han estado muy activos pidiendo más transparencia con los avales, ¿Ha habido algún problema en ese aspecto?

A mí nadie me ha preguntado directamente cuántos he tenido. Ellos se han dedicado en redes sociales a intentar crear dudas sobre el proceso, pero yo no voy a entrar, no voy a bajar a ese nivel del barro para responder. Han puesto en duda que yo haya conseguido los avales, lo cual es falso y es fácilmente demostrable porque si no, no hubiera podido continuar como candidata. Además, te enseño el 'bot' donde aparecen. De hecho, él decía que había tongo porque perdió avales, pero yo te muestro que yo también los perdí y no he dicho que pueda haber algún tipo de conspiración contra mí.

Entonces, ¿a qué se debe la pérdida de avales?

Porque en Podemos lo último que registras como voto o como aval es lo que queda. Eso te da la opción a meditar más lo que quieres hacer. Entonces, considero que en estas primarias han intentado hacer un juego sucio, pero a mí no me van a ver ahí.

¿Esta situación viene arrastrada de la polémica que envuelve a Podemos a nivel regional y que también se encuentra involucrada con las denuncias de acoso?

Sí, bueno, yo distingo mucho todo lo que está pasando a nivel de Cantabria, en donde hay unos responsables, pero en Podemos Santander, al margen de todo esto, se ha venido trabajando de forma independiente. No solo en Santander, todos los municipios han estado al margen, por eso salen adelante las confluencias. ¿Que si esto viene dado por esa situación? No tengo muy claro con qué razón se presentan José Manuel y su equipo a estas primarias porque no han estado trabajando en la confluencia. De hecho, dos personas dijeron que se iban de Podemos. Entonces no sé qué motivaciones pueden tener si lo único que hacen es poner trabas y ser irresponsables en redes sociales. En lugar de las redes sociales hay espacios de debate, para consensuar y acercar posturas, pero lo que no se puede hacer es utilizar espacios públicos únicamente para ser destructivos. Creo que eso no va en la línea que se debería llevar y menos en la confluencia, en la que nos integramos cuatro organizaciones más gente independiente y que estamos con un ánimo de responsabilidad, tal y como dijimos en la rueda de prensa de presentación, y sobre todo, construyendo un ambiente de trabajo. Hay mucha solidaridad y mucha hermandad, y otros comportamientos no tienen cabida.

Como secretaria general de Podemos Santander, si perdiese las primarias, ¿se plantearía dimitir?

Yo soy secretaria general oficialmente hasta noviembre de 2019. Asumí una responsabilidad, lo llevo diciendo mucho tiempo, y uno de los ejes de cuando salí elegida es que iba a contribuir todo lo posible en un cambio de gobierno en Santander y hasta que acabe mi mandato voy a luchar para que, en la posición que sea, ese cambio se dé. Si no salgo, que yo creo que sí porque soy la secretaria general que ha venido haciendo todo el trabajo durante este tiempo, voy a seguir ahí apoyando.

En una entrevista con este medio, el diputado José Ramón Blanco achacó las denuncias de acoso a "una conspiración". ¿Qué opinión le merece esta afirmación?

Me parece que trata de ocultar algo más grave que una teoría de la conspiración. Supongo que esa es su línea de defensa. Hay unos hechos graves y yo ahora no voy a entrar a valorarlos porque estoy haciendo el trabajo de Podemos Santander y lo que haga él es distinto. Lo mío ha sido un tema personal con él, pero yo lo distingo de lo político. En Podemos Santander están por encima los objetivos políticos de lo personal.

"Hay mucha solidaridad y mucha hermandad en la confluencia". | R.A.

¿Da el caso por cerrado o tiene intención de tomar medidas judiciales?

No he descartado para nada tomar medidas judiciales. De hecho es algo que sigo planteándome y que no he hecho hasta ahora por múltiples razones. Una de ellas es que puedan decir que lo estoy utilizando políticamente en la campaña de primarias y no quiero dar pie a que mezclen conspiraciones, ambiciones o lo que fuera que manchen este proceso que es muy importante para la ciudad de Santander, y no voy a dar pie a eso. Además también hay una serie de razones personales. Poner una denuncia es algo muy duro a nivel emocional y es algo que sigo valorando y que para nada descarto.

Él explicó que vuestra relación cambió cuando a principios del año pasado propuso que la lista de Santander tomara ejemplo de lo que ocurrió con Manuela Carmena en Madrid, y que eso usted lo interpretó como que quería apartarla, ¿fue así?

Eso es falso porque cuando lo dijo a principios de año yo estuve de acuerdo con la propuesta. De hecho es algo que yo había planteado mucho tiempo atrás. Y antes de que viniera con esa propuesta, que se aceptó y que yo llevé a la Ejecutiva de Santander a pesar de que hubo personas que no quisieron que lo llevara a ese espacio donde se deciden este tipo de cosas y se enfadaron, yo abogué por construir una candidatura que desbordase todo y que pudiera aglutinar a una mayoría social que se sintiera identificada con ella. Y mis problemas con José Ramón empiezan mucho antes. Sí que he escuchado que iba diciendo a la gente ese relato de que yo era una ambiciosa y nada más lejos de la realidad.

Toda esta situación de un Podemos dividido con el grupo parlamentario roto, ¿puede afectar también a Santander provocando desmovilización y descontento entre sus afines?

No voy a mentir. Hay mucha gente desencantada con la falta de responsabilidad de nuestros diputados a nivel autonómico que ha terminado así. Pero también hay mucha gente que sí que está ilusionada con la confluencia y que está trabajando dando el cien por cien dejando de lado lo que está ocurriendo en Cantabria. Y a nivel regional, cuando las cosas se estabilicen recuperarán la ilusión, pero ahora lo que ilusiona es el trabajo de la confluencia y eso le pasa también a mucha gente de Podemos en otros municipios. Que las cosas vayan mal en Cantabria no es reflejo de los que está pasando en los municipios. A nivel regional estaban paralizadas las negociaciones para la confluencia, yo espero que sigan adelante, no sé cómo irán ahora porque estoy centrada en Santander, pero espero que lo que está funcionando en los municipios sirva de motor para que en Cantabria también vayan las cosas bien.

¿Cree que Podemos Santander va a salir reforzado de estas primarias?

Sí, Santander es clave como capital de Cantabria y tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros de que mucha gente de fuera se fija en lo que hacemos. Este proceso es bueno porque se verá, al contrario de lo que piensa y desea mucha gente, que Podemos no está muerto. Nos quieren dar por acabados y no es así.