La X Legislatura echa a andar con una mayoría holgada para PRC y PSOE

La X Legislatura del Parlamento de Cantabria ha echado a andar oficialmente este jueves con la toma de posesión de los diputados electos en un acto que ha estado marcado por el fallecimiento del exconsejero y expresidente de la Cámara autonómica, el regionalista Rafael de la Sierra.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en su memoria, seguido del aplauso unánime de sus compañeros, y para él han sido las primeras palabras pronunciadas por el nuevo presidente del Parlamento, Joaquín Gómez (PSOE), quien ha lamentado que los "sentimientos de añoranza, tristeza y melancolía" hayan empañado el "momento de alegría y celebración democrática" que debería haber sido la constitución del Parlamento.

Gómez, que ha destacado que la figura de De la Sierra representa "a la perfección" los valores que deben imperar dentro del hemiciclo, como son el "trabajo ejemplar", "el diálogo" y "la tolerancia", se ha unido así a las condolencias expresadas por la unanimidad de todas las fuerzas y autoridades de la Comunidad, que han reconocido la talla personal y política del cofundador del PRC.

Miguel Ángel Revilla, muy afectado por la muerte de quien ha sido su mano derecha durante 40 años, no ha presidido la sesión como le correspondía al ser el diputado de mayor edad y en su lugar lo ha hecho el también regionalista y alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio.

Con mayoría

Tal y como estaba previsto, Gómez ha sido elegido como presidente del Parlamento sin ningún voto en contra, con el apoyo de los dos partidos que formarán Gobierno -PRC y PSOE- y la abstención de los otros tres que se quedarán en la oposición -PP, Ciudadanos y Vox-. La formación de ultraderecha es la única que no tendrá representación en la Mesa, el órgano que organiza el funcionamiento de la Cámara y en el cual regionalistas y socialistas se han garantizado la mayoría.

Precisamente, el hecho de no necesitar a ninguna otra formación para sacar adelante sus propuestas o para tumbar las del resto es la principal novedad de este nuevo ciclo político en comparación con el anterior, cuando la coalición de gobierno que ahora se reedita estaba a un diputado de los 18 que marcan mayoría. Ahora suman 21 y pondrán gobernar sin tanta presión.

La otra gran novedad es la ausencia de Podemos, que en las elecciones del pasado 26 de mayo perdió los tres diputados con los que contaba, y la entrada de la extrema derecha. Los de Santiago Abascal se han colado en el Parlamento con dos diputados.

Joaquín Gómez será el nuevo presidente del Parlamento de Cantabria.

"¡Papi, papi!"

A su llegada al hemiciclo, sus señorías se han encontrado sobre sus pupitres el Reglamento del Parlamento, papel y boli. El buen ambiente, sumado a la nostalgia, ha imperado en un antiguo Hospital de San Rafael muy concurrido por la presencia de cerca de un centenar de amigos y familiares de los diputados que han podido seguir el acto a través de una pantalla gigante instalada en el patio central.

Entre los asistentes, la mujer del secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, y uno de sus hijos, que en el momento que ha visto a su padre ir a votar la composición de la Mesa ha gritado "¡papi, papi!" despertando la risa del resto de diputados. Otra de las pequeñas anécdotas que ha dejado este primer día ha sido el juramento del portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, que además de jurar el cargo en defensa de los intereses de Cantabria como el resto de sus compañeros, también lo ha hecho "por España".

También se ha hecho notar, pero no por su presencia sino por lo contrario, la vicepresidenta y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social en funciones del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos. La ex secretaria general del PSOE ha sido la única consejera del Ejecutivo que no ha acudido al Parlamento.

De los 34 de 35 diputados que han tomado posesión del cargo -todavía no se ha sustituido a De la Sierra- destacan la bancada socialista y la de Ciudadanos, que han sufrido una renovación total. También se han producido cambios importantes en las filas populares después de la disputa interna que provocó la celebración de su último Congreso regional.

"Ecuanimidad, transparencia y cercanía"

Además de las palabras de reconocimiento para Rafael de la Sierra, durante su intervención Joaquín Gómez se ha comprometido a desarrollar su cargo desde la "ecuanimidad", la "transparencia" y la "cercanía" y se ha marcado como reto intentar crear un "ambiente propicio para hablar y llegar a acuerdos", pese a las diferencias ideológicas, en beneficio del "interés general".

El exalcalde de Santa Cruz de Bezana, que se ha estrenado a la vez como diputado y presidente del Parlamento, asume la Presidencia con el objetivo de que ésta sea "cercana" y "dialogante" y se ha comprometido a intentar "facilitar al máximo" a todos los diputados sus tareas de representación.

"Representamos el pluralismo de la sociedad de Cantabria, pero a la vez se nos ha confiado el interés común de todos los cántabros. Siendo ideológicamente distintos, tenemos que perseguir un interés general. Haré todo lo que pueda para lograrlo", ha dicho.

Junto a Gómez, integrarán la Mesa del Parlamento Emilia Aguirre (PRC) y María José González Revuelta (PP) en calidad de vicepresidentas, y Ana Obregón (PRC) y Diego Marañón (Cs) como secretarios. Por otro lado, a los 34 diputados que han tomado posesión de su cargo se sumará Pablo Diestro (PRC) y, con toda probabilidad, alguno más debido a que las listas de PRC y PSOE correrán algún puesto a la hora de formar gobierno.