Mañanes llama a la "responsabilidad" de "todos" para "no alarmar" con "guerras escolares"

El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha hecho un llamamiento a "todos" los colectivos que integran la comunidad educativa para "no alarmar a la sociedad y las familias" con "apelaciones a guerras educativas" y ha asegurado que la decisión definitiva sobre el calendario escolar, incluyendo el horario de los meses de junio y septiembre, "se tomará en los próximos días".

Así se ha pronunciado este miércoles el consejero de Educación preguntas de la prensa sobre la huelga parcial de maestros convocada para las jornadas del 14 y 20 de junio y ante lo que ha dicho "aún no se han convocado" esas movilizaciones sino que solo "se han anunciado" y cree que su convocatoria final dependerá de la "decisión que se adopte en torno al calendario".

Una decisión que, ha insistido, se adoptará en los "próximos días" y, para ello, desde la Consejería se sigue hablando con todas las partes. De hecho, Fernández Mañanes ha detallado que ayer mismo la Junta de Personal Docente "trasladó una propuesta" y también se habló con "la enseñanza concertada".

Además, desde el departamento de Educación continúan hablando tanto con "las familias como con los directores de Primaria y Secundaria".

"Evidentemente la Consejería tendrá que adoptar en los próximos días una decisión", ha dicho, y ha asegurado que esa decisión "va a tratar de conjugar las reivindicaciones y planteamientos de las diferentes partes, sindicatos docentes y familias" pero, por encima de ello, se centrará en lo que sea "mejor para los escolares y para la organización y planificación del curso académico".

Sobre la petición de los maestros de que la Consejería contrate personal para impartir las actividades extracurriculares con las que se ampliaría el horario lectivo en junio y septiembre, a Fernández Mañanes no le parece "razonable" que Educación "pague unas actividades extracurriculares en el horario de los docentes". "No parece que sea razonable por lo que creemos que no debemos reabrir esa vía", ha añadido.

El consejero ha señalado que la Consejería seguirá abordando las diferentes opciones con toda la comunidad educativa pero ha dicho que el calendario se tendrán que aprobar ya "en los próximos días" porque el pasado año se publicó el 21 de junio y, aunque todavía se está "en tiempo", cree que "hay que zanjar esta cuestión".