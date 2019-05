Mazón toma posesión de su acta en el Congreso arropado por regionalistas y promete el cargo "por Cantabria y España"

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha vivido este martes con emoción e ilusión la toma de posesión del regionalista José María Mazón como diputado en el Congreso de los Diputados, un cargo que ha prometido "por Cantabria y España".

Mazón, que ha salido a la entrada del Congreso para atender a la prensa junto al presidente de Cantabria y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha confiado en que estos próximos cuatro años "sean históricos para Cantabria" porque "por primera vez" la comunidad autónoma tendrá voz en Madrid.

El diputado del PRC, que ha tomado posesión de forma oficial a las 14.13 horas, ha manifestado que ha sido "emocionante" sentarse por primera vez en el escaño del Congreso. "Es muy emocionante ser el representante del PRC. Estoy muy emocionado", ha dicho entre los vítores del casi medio centenar de dirigentes y militantes regionalistas que se han concentrado en los aledaños de la Cámara Baja.

Una concentración que no ha pasado desapercibida ni para la prensa ni para quienes por allí pasaban ya que el grupo de regionalistas ha portado banderas del PRC, de Cantabria y del lábaro, bandera cooficial de la comunidad autónoma, y han desplegado una pancarta con el lema 'Todos somos Mazón, el primer diputado de Cantabria'.

También y, frente a uno de los leones que custodian la entrada principal al Congreso, se han hecho una foto de familia como recuerdo de este "histórico" día y todos juntos, incluido Revilla, han cantado la canción 'Viento del Norte' de Nando Agüeros.

Mazón ha atendido a los periodistas junto a Revilla mientras se realizaba el recuento de la segunda votación para elegir la Presidencia del Congreso, en la que ha salido elegida la socialista Meritxell Batet, a la que precisamente ha votado el regionalista pero cuyo líder, Revilla, ha advertido que eso "no va a ser siempre así".

Para la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Congreso, Mazón ha votado a la 'popular' Ana Pastor, que al final ha sido elegida vicepresidenta tercera --la primera la ocupará Gloria Elizo de Unidas Podemos-- y para la Secretaria Primera a la diputada de Cs Patricia Reyes, aunque ha salido elegido Gerardo Pisarello.

Revilla, en el palco

El presidente de Cantabria y líder regionalista ha asistido a la toma de posesión y ha ocupado el lugar principal del palco de autoridades del Congreso, al ser el único jefe de Ejecutivo autonómico que ha asistido a la sesión constitutiva de la Cámara Baja para la XIII Legislatura.

La presencia de Revilla ha generado mucha expectación tanto en el hemiciclo como entre el gran número de periodistas que cubrían la Constitución del Congreso, y él ha sabido aprovecharla para dar a conocer lo que el PRC reclamará para Cantabria y para España porque, ha enfatizado, "nosotros no venimos a pasar la gorra".

Revilla, visiblemente emocionado porque el PRC haya conseguido tener un diputado nacional, ha asegurado que "a nivel político hoy sea probablemente el día más importante para el partido" y, por ello, tanto él, como el más de medio centenar de dirigentes y militantes que se han desplazado a Madrid, lo están viviendo "con muchísima emoción".

El presidente regional y candidato a la reelección ha hecho este martes un alto en campaña electoral para estar junto a Mazón en su toma de posesión en el Congreso como diputado, tras resultar elegido el 28 de abril por más de 52.000 votos y que supuso, ha reiterado, "una heroicidad".

"Más allá de los que no han votado y de los regionalistas, hay un sentimiento de orgullo", ha enfatizado Revilla, que ha defendido que "por fin Cantabria tendrá voz en Madrid" porque, aunque ha habido otros diputados por la comunidad, "no han hablado nunca de Cantabria ni pedido nada para Cantabria" y ha señalado que, además y "por desgracia", el "único conocido es el señor Bárcenas, que es el mayor chorizo".

Frente a todos aquellos que han representado a Cantabria antes y que "solo han venido a votar lo que les mandaban sus multinacionales centralistas", Revilla ha asegurado que Mazón será un parlamentario "serio, que no va a venir a pasar la gorra sino a hablar de Cantabria y de España".

Así, ha reivindicado que el diputado del PRC llega al Congreso con "un discurso de concordia" y para solicitar que Cantabria tenga "lo que tiene el resto, nada más", ha dicho en referencia al estado de la conexión ferroviaria entre Santander y Madrid y en la que ayer la expedición regionalista vivió en primera persona una avería en la catenaria, quedándose 'tirados' durante más de 50 minutos en Bárcena de Pie de Concha.

"No pueden marginarnos"

Revilla ha exclamado que desde Madrid "no pueden marginarnos" a los cántabros "aunque seamos pocos" y ha considerado que, con lo sucedido ayer, "ya se acabaron las bromas" con la mejora de la conexión ferroviaria y ha confiado en que así sea debido al impacto mediático que generó que él y los máximos dirigentes de su partido se quedasen 'tirados'.

"Hubiese sido terrible no llegar y que el diputado del PRC no hubiese llegado a tomar posesión por no poder llegar en tren. Por eso llamó Ábalos y eso que sé que intentaron esta semana evitar que eso ocurriera al conocerse nuestro viaje", ha relatado el presidente regional, que ha lamentado que el ministro de Fomento le haya "prometido que ahora va cambiar todo" porque, ha apostillado, "no me lo creo ya".

Y es que, según Revilla, el titular de Fomento, en la llamada de que le realizó ayer tras conocer que la expedición regionalista se había quedado 'tirada' por una avería en la catenaria, le prometió agilizar la mejora del tren, con la llegada del AVE hasta Reinosa, y también el estudio informativo para la mejora del tren entre Santander y Bilbao.

Revilla se ha congratulado de que el PRC haya desembarcado en el Congreso y lo haya hecho con "protagonismo", más allá de que en esta jornada de constitución de las Cortes la máxima expectación ha estado puesta en la presencia en el hemiciclo de los presos del procés catalán Oriol Junqueras de ERC, y Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya.

Y, por estos, le han preguntado los periodistas y las televisiones nacionales insistentemente a Revilla cada vez que han tenido oportunidad, y ante lo que el presidente cántabro ha confiado en que, en esta legislatura que hoy comienza, "nos olvidemos ya de Cataluña y hablemos de las pensiones, la dependencia y de los problemas que acucian a tantos españoles".

"Lo de Cataluña se tiene que dejar claro de una manera muy sencilla: diálogo sí, pero si ustedes no respetan las leyes, el pueblo español tiene mecanismos para aplicar las sanciones pertinentes y que aplican a cualquiera que se salta una ley", ha enfatizado Revilla.

Precisamente, Revilla ha estado sentado en la tribuna del hemiciclo junto varios políticos catalanes independentistas, en concreto el presidente del Parlament, Roger Torrent --con quien se ha saludado--, y también el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch; el vicepresidente del Parlament, Josep Costa; y el portavoz de Junts per Cataluña, Albert Batet.