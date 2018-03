"Mi candidatura en las primarias de Podemos ha sido un acto de rebeldía"

Josefina Acebo (Los Corrales de Buelna, 1967) reconoce abiertamente que sus posibilidades para ser la nueva secretaria general de Podemos son escasas. Aun así, ha decidido presentar su candidatura como "un acto de rebeldía", un toque de atención a la dirección para no perder la esencia con la que se creó el partido. En la conversación con eldiario.es, la también secretaria general de la formación morada en Santa María de Cayón se muestra dubitativa entre cuestionar algunas decisiones, especialmente sobre la falta de participación, y el deseo de no querer dañar la imagen de Podemos, del que es firme defensora como "herramienta" para mejorar la vida de quienes peor lo están pasando.

¿Cuál es su objetivo en este proceso de primarias?

Sabiendo que no tengo ninguna posibilidad, presentar mi candidatura ha sido un acto de rebeldía, de inconformidad con lo que se está haciendo, sobre todo a nivel organizativo. No existe un verdadero proceso participativo en Podemos y tampoco lo ha habido en estas primarias.

¿Le ha defraudado el funcionamiento interno del partido?

En parte sí. El problema que ha habido ha sido la lucha de egos y la lucha de poder. Igual también la inexperiencia. Tampoco quiero cargar contra nadie. Ha sido un proceso nuevo y tal vez a mucha gente le venía grande. Ha tenido que pasar un tiempo para aprender. Lo que no entiendo es que sabiendo todo lo que ha sucedido atrás, cómo en estas primarias no se ha llevado a cabo un proceso participativo desde abajo.

¿En qué sentido?

El reglamento se colgó en la web de Podemos cuando ya estaban las candidaturas cerradas. En un partido como el nuestro se supone que lo que importa es que la gente participe y que todo el mundo tenga voz.

Y luego yo he cuestionado el equipo técnico, pero no por el perfil de las personas que lo conforman, que efectivamente son técnicos, sino porque todos son candidatos de una única lista, y me da igual que sea una u otra. Tiene que haber un juego imparcial, es de sentido común.

Lo que estoy defendiendo es un proceso participativo como se ha hecho en Aragón, País Vasco y en otras comunidades, un proceso donde haya debate entre todos y se marque un reglamento. Incluso se hubiera podido formar una lista única, de consenso, donde la gente pueda aportar propuestas para los programas.

¿Cómo llegó a la política?

Siempre he sido muy reivindicativa pero nunca había estado en ningún partido hasta que me involucré activamente con Podemos. Hasta entonces hacía política todos los días desde la calle.

Yo nunca he cobrado un duro del partido. He hecho un montón de cosas en Cayón y jamás se me ha dado ni para una fotocopia. Para mí Podemos no es un fin, es una herramienta para cambiar la vida de la gente.

No podemos perder esa perspectiva, porque en 2019 nos jugamos muchísimo. Hay muchos ciudadanos que lo está pasando muy mal, que tienen muchas dificultades para cubrir sus necesidades básicas, que no pueden comprar determinados alimentos, que se les está cortando la luz, el agua, que no tienen para pagar las medicinas… Salga quien salga como secretario general, este tiene que ser el objetivo de Podemos, luchar por esta gente.

Josefina Acebo, candidata a la Secretaría General de Podemos Cantabria.

Fernando Abad, también candidato, ha cuestionado la asamblea política bautizada como Arronti Cantabria. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto?

Comparto sus afirmaciones. En mi opinión, tiene poca legitimidad. Había entre 5.000 y 6.000 inscritos y solo votaron 200 personas… No sé hasta qué punto ese documento es representativo. No podemos permitirnos que la gente se desencante con nuestro proyecto porque luego es muy difícil recuperar su interés.

También habrá habido cosas positivas en su experiencia dentro del partido.

Para mí ha sido una escuela, he aprendido muchísimo y continúo aprendiendo. También he conocido gente maravillosa, honesta, trabajadora... Podemos es mucho más que pablistas, errejonistas y anticapitalistas. Muchísimo más.

Y aquí en Cayón, sin ninguna ayuda, sin tener representación en el Ayuntamiento, hemos presentado muchísimas iniciativas y hemos conseguido sacar adelante varias mociones y proyectos. Eso me da muchísima satisfacción.

Si de usted dependiera, ¿volvería a pactar la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria?

Yo ya estuve en contra de aquel acuerdo. Me hubiera gustado haber negociado más puntos, como el tema de las viviendas sociales, que es un derecho básico. Creo que podíamos haber sido más exigentes.

¿Es partidaria de tejer acuerdos con el PSOE?

Para mí, el PRC, el PSOE y el PP son lo mismo. Otra cosa son acuerdos puntuales, pero nada más.

Si no sale elegida, ¿qué papel desempeñará dentro de la organización?

Creo que ninguno. Seguiré en los movimientos sociales como hasta ahora.