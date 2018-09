La alcaldesa anima a los santanderinos a participar en las más de 120 actividades de la Semana del Deporte

Igual ha asistido a una de las actividades programadas, que se celebra en la Finca Altamira bajo el nombre '¡Actívate en los parques!' y está dirigida a las personas mayores y jóvenes que quieran conocer cómo utilizar los 95 aparatos de ejercicio cardiosaludable repartidos por los 28 parques de la ciudad.

"Todos ellos brindan la oportunidad a jóvenes y mayores de hacer ejercicio sin salir de su barrio, sin necesidad de acercarse a ningún gimnasio y de manera totalmente gratuita. Creemos que es una muy buena alternativa para quienes quieren practicar ejercicio físico como una manera de mantenerse en forma y cuidar de su salud y, para ello, es imprescindible que conozcan cómo utilizar esos aparatos, no solo para saber qué beneficios les pueden aportar sino para prevenir posibles daños o lesiones derivados de un mal uso", ha señalado.

Por eso, durante tres jornadas (hoy lunes, el miércoles y el viernes), de las 11 a las 12 horas, en la Finca de Altamira, habrá monitores que guiarán a todos los participantes en su iniciación en el uso de estos aparatos de ejercicio cardiosaludable.

La alcaldesa ha explicado que el objetivo de la Semana del Deporte, que alcanza ya su novena edición, es promover que los santanderinos adquieran buenos hábitos en cuanto a la práctica deportiva, abriendo el deporte a la ciudad.

Igual ha agradecido a colaboración a todas las federaciones, clubes y centros deportivos que, con su participación en la Semana del Deporte, contribuyen a que los santanderinos conozcan de cerca distintos deportes y se animen a practicarlos y a llevar una vida saludable.

Asimismo, ha invitado a todos los santanderinos "a que busquen las propuestas que más les gusten y participen porque seguro que hay algún deporte que no conocían y les puede enganchar a partir de ahora".

II CARRERA POPULAR NOCTURNA

Entre las novedades que trae consigo esta Semana del Deporte se encuentran una quedada de patinaje, el viernes 28 de septiembre a partir de las 16 horas en el parque de Las Llamas; y el Día de la Bicicleta, organizado en colaboración con El Corte Inglés, y que tendrá lugar el domingo 30 de septiembre, desde las 10 horas, con dos recorridos de 5,4 y 8,2 kilómetros, que tendrán salida y llegada en el parque de Mesones.

La programación de la Semana del Deporte llegará a las plazas del Ayuntamiento, Porticada, Pombo, Alfonso XIII, los parques de Mesones, Altamira y Las Llamas, la segunda playa del Sardinero, el Complejo Municipal Ruth Beitia, los centros deportivos Move&Go, Be Up, Go Fit y Marisma Wellness Center, los gimnasios Myst Gym, Norberto Ortiz, González Machín y Dojo Bambú, el campo de golf de Mataleñas, los centros cívicos Numancia y Juan Carlos Calderón, y los Palacios de Deportes y de Exposiciones.

En este último espacio albergará la Gala del Deporte 2018, que premiará, el martes 25 de septiembre a partir de las 20 horas, a los jóvenes deportistas santanderinos más destacados durante el año pasado y tendrá un reconocimiento especial para Ángel Meñaca, por su vida dedicada al deporte base en el Rayo Cantabria.

Por su parte, la segunda carrera popular nocturna por parejas se celebrará el viernes 28 de septiembre a las 21.30 horas en el parque de Las Llamas, con un espíritu más de jornada familiar y deportiva, en la que prime la colaboración, que de competición, tal como ha explicado el concejal, quien ha recordado que las parejas podrán ser masculina, femenina o mixta y ambos componentes deberán llegar al mismo tiempo a la meta.

La inscripción podrá realizarse de manera presencial en el departamento de Escuelas Deportivas del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia y a los 800 primeros participantes en esta carrera, que constará de dos vueltas al parque para completar un recorrido de 4,5 kilómetros, se les entregará una camiseta.

A lo largo de toda la semana, se sucederán jornadas de puertas abiertas en los principales centros deportivos y en el Complejo Municipal "Ruth Beitia", charlas de nutrición y deporte o diferentes talleres de iniciación a la práctica de distintas disciplinas deportivas hasta completar las más de 120 actividades que conforman la programación de la Semana del Deporte, que se podrá consultar en la web www.santanderdeportes.com.

Otra de las actividades destacadas será la quedada final de la iniciativa "Santander se mueve", con la que el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Cántabra de Empresarios de la Salud y Ejercicio Físico (ACESEF) han buscado luchar contra el sedentarismo, implicando a colegios, centros deportivos y otros colectivos y asociaciones, para bailar juntos una coreografía de la canción "Salta", de Tequila, con el reto de reunir, el domingo 30 de septiembre a las 12 horas en el parque de Mesones, a más de 2.000 participantes.

Con esta convocatoria se cerrará la Semana del Deporte, que tendrá su acto de clausura a partir de las 12.15 horas en el parque de Mesones con la entrega de distinciones y sorteo de regalos como bicicletas eléctricas y plegables, viajes, televisores, drones, etc.