Alonso (PP) advierte a PSN que "es peligroso" acordar con EH Bildu porque no ha condenado "la historia criminal de ETA"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha advertido a PSN que "es francamente peligroso" entrar en "juegos" de acordar con EH Bildu porque no ha condenado "la historia criminal de ETA", y le ha preguntado "qué progreso significa Arnaldo Otegi". Además, ha asegurado que los socialistas deberían compartir con Navarra Suma porque "han llorado juntos a sus muertos" y han defendido "la libertad y la democracia" frente a la banda.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Alonso ha recordado el término que se utiliza en Euskadi del 'suelo ético', el mínimo que se pide a los partidos políticos, que es la condena de "la historia criminal de ETA, de sus asesinatos".

En este sentido, ha recordado que Sortu "todavía no ha condenado a ETA, no ha condenado sus crímenes, sus asesinatos y se dedica a justificarlos". Por ello, ha insistido en que la izquierda abertzale "no ha pasado el mínimo ético" que se exige a todos, como es la defensa de los derechos humanos y compromiso con "valores básicos de la democracia". "Con esa gente no se puede llegar a acuerdos de fondo en este momento, de ninguna manera", ha apuntado.

El líder de los populares vascos se ha referido a lo que denominan "el bloque de progreso" en Navarra y ha preguntado: "¿qué progreso puede representar Bildu?, ¿qué progreso es el que trae Bildu?, ¿qué progreso significa Arnaldo Otegi?, ¿cómo van a compartir los socialistas con Arnaldo Otegi?".

CON NAVARRA SUMA

El presidente del PP vasco ha apuntado que el Partido Socialista no debe "compartir nada con Arnaldo Otegi". "Lo deberían compartir con nosotros, que tenemos una historia común. Llorábamos juntos a nuestros muertos, nosotros construimos juntos un compromiso por la libertad, en defensa de la democracia en el País Vasco y Navarra", ha manifestado.

A su juicio, "todo eso no se puede olvidar", y le parece "de una frivolidad y un comportamiento que no está a la altura moral de lo que se le tiene que exigir a los socialistas". Por ello, espera que el PSN haga una reflexión y no se haga "ese tipo de juegos en Navarra porque es francamente peligroso".