Asociaciones agrarias: sin mujeres, sin subvenciones

Si no hay mujeres, no habrá subvenciones. Es el mensaje que ha trasladado la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, este lunes durante la jornada de conmemoración en Vitoria del Día Internacional de la Mujer Rural. Tapia ha remarcado que l as asociaciones profesionales del sector agrario dejarán de recibir ayudas a partir de 2019 si no hay mujeres en sus órganos de dirección.

Durante el acto, la consejera ha dado cuenta de los planes del Gobierno Vasco para impulsar el sector agrario. Tapia ha destacado que "una de las prioridades es la consecución de la representación equilibrada de mujeres y de hombres en los órganos de toma de decisión" y, por ello, a partir del 22 de octubre de 2019 "no se concederán ayudas ni subvenciones a las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales, sindicales o de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan presencia de mujeres en sus órganos de dirección".

Tapia también ha subrayado el impulso "de la normativa, el reconocimiento y visibilización de las mujeres y su papel en el sector y la formación en y desde la perspectiva de género". De este modo, ha indicado que este año se ha potenciado la titularidad de las mujeres en las explotaciones agrarias: de 21.796 titulares, 7.402 son mujeres, el 34%.

El objetivo de asegurar la equidad de género en el sector, sin embargo, va más allá según la consejera: "Desde el 22 de octubre de 2021 ya no se concederán si la presencia de mujeres en los órganos de dirección como mínimo es equilibrada".

Tras la intervención de Tapia, la de la directora de Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas del Gobierno vasco, Irma Basterra, y de Ikerne Zuluaga, directora de Agricultura y Ganadería, ha tenido lugar la ponencia de Marixe Noya Arrizabalaga bajo el epígrafe 'Culturas que Emponderan' sobre la participación de las mujeres en el espacio público o el sistema agrario.

Agricultura feminista en Europa

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha plasmado este lunes en Córdoba la exigencia de que la Política Agraria Comunitaria (PAC) incorpore la perspectiva de género. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han hecho suya también esta reclamación en la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

La celebración del Día Interenacional ha tenido un adelanto en Córdoba con la reunión de medio centenar de mujeres llegadas de todo el país. El escenario ha sido elegido a conciencia : el 90 % de la superficie de Andalucía, la mayor comunidad autónoma por extensión, es rural y la mitad de su población, de ocho millones y medio de habitantes, vive en ella.