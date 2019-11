Bizkaia devolverá a más de 200 familias las retenciones en IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad

La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado, por mayoría, la modificación de la Norma Foral 8/2018 de Presupuestos Generales de Bizkaia para el año 2019, para poder adecuarla a la doctrina del Tribunal Supremo y proceder a devolver a más de 200 familias las retenciones en IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad recaudadas en su día.

El Tribunal Supremo, en la sentencia 1462/2018 de 3 de octubre de 2018, fijó que "las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".

La Hacienda de Bizkaia ya ha devuelto a contribuyentes las cantidades correspondientes, pero aún quedan familias que no han podido cobrar ese dinero porque en su día recurrieron en vía administrativa o judicial y obtuvieron resoluciones firmes negativas, según ha informado la Cámara foral.

La decisión tomada este martes permite obviar dichas resoluciones contrarias y proceder a la devolución de ese dinero, adaptando a la doctrina legal el artículo 45 que fija la exención de diversas prestaciones familiares. A favor de esta decisión han votado los grupos Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y Grupo Mixto/PP Bizkaia, mientras EH Bildu y Elkarrekin Podemos se han abstenido.

En el turno de explicación de voto, Amaia Fernández (PP) ha asegurado que "aunque la Diputación de Bizkaia ha actuado con demora", comparte la necesidad de proceder a la devolución de las retenciones.

La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha explicado que su grupo se ha abstenido porque aunque están de acuerdo con la devolución a estas personas, consideran que la exención de estas prestaciones "elimina el carácter de progresividad, porque es para todas las rentas y viene a agravar las desigualdades".

En nombre de Socialistas Vascos, Ekain Rico ha subrayado que "esta situación era injusta y se va a revertir gracias a los grupos que hemos votado a favor".

En representación de EH Bildu, Arantza Urkaregi ha señalado que se han abstenido para "dar vía a un cambio". "Estamos en contra de marginar a un colectivo, pero no compartimos esta medida porque cuanto mayor es el sueldo, mayor es la exención", ha denunciado.

Por último, Jane Eyre Urkieta ha defendido el voto a favor de su grupo, Nacionalistas Vascos, porque "es de justicia fiscal que se aplique a los ejercicios anteriores".

FISCALIZACIÓN Y VTC

Por otra parte, en la Comisión celebrada hoy se ha aprobado por unanimidad la comparecencia de un representante del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para dar cuenta del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2017. Esta propuesta, presentada por EH Bildu, ha contado con el respaldo de todos los grupos junteros.

Además, el desembarco en Bizkaia de plataformas de vehículos con conductor como Uber ha sido objeto también objeto de debate. A petición de Elkarrekin Bizkaia, ha comparecido el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, para hablar de la tributación de este tipo de empresa.

Iruarrizaga ha explicado que "el Concierto Económico, a la hora de fijar los tributos y en el caso concreto del transporte, establece la exacción del impuesto y la inspección en el lugar donde tenga domicilio fiscal la empresa", para añadir que la Hacienda Foral no tiene competencia si estas empresas no tienen el domicilio fiscal en Bizkaia. "No tenemos competencia ni nada que ver con el sector de VTC ni del taxi", ha precisado.