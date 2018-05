Los bares de Vitoria, con la música a otra parte

Frente a la restricción de conciertos, música. Artistas de Vitoria-Gasteiz han acudido este jueves a la Plaza Nueva, instrumentos en mano, para expresar su rechazo a una nueva normativa del Ayuntamiento que afecta a los eventos musicales organizados en establecimientos. Allí, tras tocar juntos algunas canciones en ambiente festivo, han ofrecido una rueda de prensa para expresar su preocupación por una norma que "va contra la cultura y carece de sentido".

Han querido tender la mano al Ayuntamiento para "dar la vuelta" a la nueva normativa que, entre otras medidas, limita los conciertos que un local con licencia dos de hostelería puede organizar al mes o que estos tengan que terminar a las 22h. "Es preocupante que sea el Departamento de Medio Ambiente el primero en atacar al Plan Estratéico de Cultura" han afirmado los portavoces, Larraitz Fagudez e Iker Zubia.

Afirman que conocieron esta normativa después de que un local fuera sancionado el pasado 6 de agosto. "El concierto terminó a las 22h, y una hora más tarde se presentaron los agentes de la Policía Local. Preguntaron si se había notificado el concierto al Ayuntamiento, a lo que los dueños contestaron que no porque no sabían que tenían que hacerlo. Fueron sancionados y esa multa se pagó". Los portavoces han afirmado que la Policía Local ha empezado a multar con hasta 1.200 euros a locales que no hubieran notificado la organización de conciertos, a pesar de que "todos los hosteleros no saben que ahora tienen el deber de hacerlo". La notificación de la nueva medida, afirman, comenzó hace unos dos meses.

Los portavoces lamentan que es una normativa estricta "porque complica con absurda burocracia la organización de eventos que promueven la cultura desde la calle". Además, se han mostrado preocupados por la incertidumbre en cuanto a diversos aspectos que esta norma no concreta: "Ni siquiera define qué entienden por un concierto. ¿Un teatro musicalizado es un concierto? ¿Un recital de poesía con música en acústico? Limita también a dos horas la duración, debiendo terminar a las 22h. En ese tiempo, ¿están incluidas las pruebas de sonido?", se han preguntado entre otras cuestiones.

Considerando de absurda la medida "que lejos de promover y apoyar la cultura local, la restringe y la limita", han reflexionado acerca de las razones que han empujado al Ayuntamiento a adoptarla. El Consistorio ha argumentado quejas vecinales por el ruido, sobre lo que han afirmado que "ni siquiera especifican a quién se han dirigido esas quejas ni cuándo. Podrían ser vecinos de la plaza Fueros y haberse quejado de los conciertos de fiestas de La Blanca". Han defendido que la solución hubiera sido actuar en casos concretos y no establecer una "tabla rasa" a toda la ciudad.

En ese aspecto, han subrayado las diferencias entre barrios: "¿Alguien cree que Salburua, Judimendi, Txagorritxu o el Casco Viejo son iguales y promueven el mismo número de actividades?", han manifestado Zubia y Fagudez. La limitación, como han expresado los y las artistas concentradas, afecta al tejido cultural "que tanto ha costado construir" y "amenaza con pasar a la 'Green' al 'grey'. Del verde al gris", refiriéndose a la promoción turística que se hace desde el Consistorio.

Músicos tocan en vivo antes de comenzar la rueda de prensa

Momento de "acordar y acercar posturas"

Han rechazado que haya sido el Departamento de Medio Ambiente quien haya "atacado" el Plan Estratégico de Cultura, apelando directamente a la Concejala de Cultura Estíbaliz Canto y a la Directora Nora Igartua: "¿Cómo explicáis todo esto? ¿Quién en el Ayuntamiento sino vosotras debe reconocer que esta medida afecta directamente a la cultura?". Se han mostrado confusos al recordar que el año pasado el Departamento de Cultura puso en marcha una línea de subvenciones para fomentar los conciertos en los bares.

Según han confirmado, han presentado un Recurso de Reposición ante el Ayuntamiento y están a la espera de su respuesta. Hasta el momento han mantenido reuniones con agentes culturales y los grupos políticos a excepción del PSOE. "Hemos visto cómo este nuevo veto cultural ha sido criticado por toda la oposición" han relatado los portavoces. Además, han añadido que hay "buena predisposición al diálogo por parte del Gobierno" y su objetivo es solucionar el "problema" antes de junio.

Próximamente acudirán a las comisiones de Cultura y Medio Ambiente y tratarán de aunar sus perspectivas con las de Cultura, Turismo, Economía o Participación Ciudadana. Han manifestado su deseo de tender la mano al Consistorio para dar la vuelta a la nueva normativa y conseguir la conciliación con vecinos, hosteleros y artistas, "por una Gasteiz vibrante y cultural".