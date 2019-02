Darpón se multiplica: "Voy a seguir trabajando mientras el lehendakari me lo permita"

"Ayer inauguramos el centro de salud de Retuerto (Barakaldo), un proyecto importante y muy esperado. Hoy traemos un decreto. Y en 20 minutos tengo que comparecer en el Parlamento", explicaba el consejero de Salud, Jon Darpón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Con los tres partidos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) dispuestos a reprobarle por la crisis abierta en Osakidetza a cuenta de las filtraciones de exámenes en las categorías médicas, el Gobierno se está esforzando en mostrar una imagen de normalidad.

"Mi trabajo diario es amplio y lo vamos a seguir haciendo mientras el lehendakari me lo permita", ha respondido Darpón, que ha acumulado tres actos en apenas 24 horas ente el lunes y el martes, cuando los periodistas le han preguntado por una hipotética salida del Gobierno. Aunque nuevamente no ha respondido un 'no' claro a la pregunta de si se le ha pasado por la cabeza dimitir, Darpón ha insistido en que tiene una agenda repleta de trabajo y que sólo piensa en el "día a día".

La Mesa del Parlamento, entretanto, ya ha dado luz verde a la tramitación de la propuesta de reprobación, que previsiblemente será votada en el pleno del 21 de marzo. El 'sí' de EH Bildu y PP se da por descontado ante la iniciativa de Elkarrekin Podemos, lo que sería suficiente para que prosperara. Pero, como ha recordado el Ejecutivo, no se trata de una resolución vinculante. El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha recordado que las Cortes Generales han reprobado en los últimos años a cuatro ministros e incluso a una ministra doblemente esta legislatura (Dolores Delgado) sin que ninguno haya abandonado su puesto.

Incluso el socio del PNV en el Gobierno, el PSE-EE, secunda con claridad la continuidad de Darpón y le ha echado un capote. "Desde Osakidetza se han ido adoptando las medidas necesarias para responder a la situación", ha señalado el hombre fuerte de los socialistas en el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Iñaki Arriola, que ha apostillado que la posible reprobación de la Cámara "no tiene una consecuencia directa en el cese, no hay una obligación".

Entretanto, se ha activado una doble vía para mejorar el modelo de oposiciones en Osakidetza. Por un lado, el Parlamento ha constituido una ponencia al hilo de las recomendaciones impulsadas el pasado año cuando se conocieron los primeros indicios de irregularidades en la OPE. Formarán parte de ella Rebeka Ubera (EH Bildu), Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos), Laura Garrido (PP), Natalia Rojo (PSE-EE) y, como sustituta de Kerman Orbegozo (PNV), de baja por paternidad, Josune Gorospe. Asimismo, por otro lado, el Departamento de Salud está manteniendo reuniones con los partidos de la oposición para discutir algunos cambios.

En este sentido, el Gobierno contrató a un consultor externo, Rafael Jiménez Asensio, un informe que recogió 68 medidas. Según Jiménez Asensio, Osakidetza debe caminar hacia la "profesionalización de los tribunales". El modelo como tal, ha indicado, "no tiene fallas pero se pueden reforzar algunas cuestiones" como la "especialización de los miembros". "Se parte del 'prius' de que por ser personal estatutario se es capaz de seleccionar", ha destacado el experto contratado por Salud, que ha indicado que los tribunales tienen ahora 8 miembros cuando sería suficiente con "3 ó 5" verdaderamente especializados. "En 10 años, a vuela pluma, se seleccionará a 15.000 personas. Es una tarea lo suficientemente importante como para valorarlo", ha añadido. En cuanto a los exámenes, ha planteado igualmente sumar "entrevistas conductuales" individuales a las pruebas práctica y teórica.