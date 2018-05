Detenido un hombre en Bilbao que podría haber obtenido cerca de 700.000 euros mediante estafas a personas mayores

Un varón de 42 años fue detenido por la Ertzaintza la semana pasada en Bilbao acusado de estafar a una persona mayor mediante el engaño y la coacción en la venta de libros y artículos domésticos. La Ertzaintza sospecha que el detenido ha participado en los últimos años en estafas a dos centenares de víctimas en Euskadi y otras comunidades autónomas, obteniendo de esta manera ingresos cercanos a los 700.000 euros, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los investigadores creen, además, que forma parte de una red organizada que de forma itinerante engaña a las víctimas, mayores de 70 años en su mayoría, para que adquieran artículos muy por encima de su valor y firmen créditos sin su conocimiento. Por ello, la Ertzaintza alerta a las potenciales víctimas y especialmente a su entorno familiar para que no caigan en este tipo de delito.

La Ertzaintza lleva años actuando contra este tipo de delincuencia. De hecho, en 2017 abrió 25 atestados policiales por este tipo de casos, 17 de ellos en Gipuzkoa y ocho en Bizkaia, unas operaciones por las que cuatro personas fueron arrestadas y otras 30 acabaron como investigadas.

San Sebastián, Hernani, Tolosa, Bilbao, Durango o Gernika son algunos de los municipios donde se registraron esa serie de delitos. El pasado mes de marzo se detuvo también por ese motivo a un hombre de 24 años en Lasarte-Oria.

La actuación ilegal de los autores, en general, varones jóvenes o de mediana edad, se inicia con la visita a domicilios de personas de edad avanzada, que viven solas y cuyo entorno y circunstancias familiares previamente han investigado. Tras ganarse su confianza, los supuestos vendedores ofrecen distintos productos como libros, artículos de salud o domésticos.

Para conseguir la operación emplean prácticas de venta agresiva y confusa que llegan a la coacción. Los estafadores consiguen así que las víctimas, dada su naturaleza vulnerable, firmen en blanco el formulario que luego el comercial rellena con todos los datos necesarios para que la financiación se acepte. Esas operaciones están ligadas a entidades financieras de crédito que comprometen al firmante a pagos periódicos que pueden prolongarse varios años, aunque también se dan casos de pagos mediante transferencias.

El valor de alguno de estos productos editoriales se sitúa entre los 3.000 y los 5.000 euros. A modo de ejemplo, se ha podido establecer que un reloj de unos 30 euros y una colección de libros que oscila unos 130 euros más un imán de un euro se vendía o se financiaba por cuantías que oscilaban entre los 1.400 y los 4.000 euros.

En el caso de Bilbao, la Ertzaintza investigaba cinco denuncias recogidas en el último año con el mismo modo de operar. El Grupo de Estafas mantenía contacto con las personas perjudicadas y así supo recientemente que una mujer víctima de una de ese delito iba a recibir una visita con el propósito de que pagara en metálico una supuesta deuda por una operación anterior.

Los agentes detuvieron al sospechoso el pasado jueves 17 de mayo cuando acudía a ese encuentro y procedieron a su arresto en un barrio de la capital vizcaína. El detenido, que se desplazaba desde Toledo, viajaba en una furgoneta en la que intervinieron cajas de libros para la venta y 4.000 euros en metálico ocultos en el vehículo.

GRUPO DE ESTAFADORES

No obstante, lo más valioso para el caso fueron las agendas y libros de registros de la actividad. En un primer análisis de esos documentos los investigadores ven indicadores de que el arrestado podría haber participado en los últimos años en la estafa a dos centenares de ancianos en Euskadi y otras comunidades autónomas, lo que le podría haber generado ingresos cercanos a los 700.000 euros.

Además, se han obtenido indicios que apuntan a que el arrestado forma para de un grupo de al menos cuatro personas que hace de esta actividad ilegal su modo de vida, y que recorren de forma itinerante diversas demarcaciones territoriales, el País Vasco entre ellas, en busca de nuevas víctimas o para cobrar supuestas deudas de operaciones anteriores.

La Ertzaintza cree que podrían ser varios los grupos que operan de forma intermitente y con cierta coordinación entre ellos tanto a la hora de cometer el delito como al compartir información sobre las víctimas.

Se da la circunstancia de que algunas personas mayores han perdido todo el dinero ahorrado por firmar contratos de financiación. En muchos casos, al existir un contrato y no probarse que han sido engañados, el delito en vía penal queda archivado, dejando abierta la vía civil, que conlleva gastos para litigar. Esto hace que estas personas mayores se encuentren en estado de depresión ya que al hecho de estar indefensas por su edad, se les añade el encontrarse sin sus ahorros y con la sensación de impotencia porque se les cierran todas las posibilidades de resarcirse.

RECOMENDACIONES DE LA ERTZAINTZA

La transcendencia del engaño ha provocado que algunas personas mayores hayan perdido todo el dinero ahorrado en sus cuentas por firmar estos contratos de financiación. Ante la especial vulnerabilidad de las potenciales víctimas se aconseja a la ciudadanía que siga una serie de recomendaciones como no permitir la entrada en el domicilio a ninguna persona cuyo servicio no haya sido solicitado y no firmar ningún documento cuando se tengan sospechas, ya que una firma puede conllevar un contrato o una financiación bancaria.

Igualmente, se pide solicitar toda la información o documentación para leerla con calma y poder recibir asesoramiento de familiares o amistades; alertar a personas del entorno en caso de duda o sospecha; evitar tomar decisiones precipitadas y disponer del tiempo necesario para determinar si el artículo es de interés.

Finalmente, se solicita no realizar pago en metálico a la persona vendedora; no facilitar datos personales telefónicamente; recordar que existe un plazo legal de 14 días para desistir de la compra y ante cualquier sospecha llamar al 112.