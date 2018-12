EH Bildu cree incomprensible que Gobierno Vasco no acepte su propuesta de Presupuestos y avisa que "no está mercadeando"

El parlamentario y portavoz suplente de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Unai Urruzuno, considera "incomprensible" que el Gobierno Vasco no acepte su propuesta para facilitar la aprobación de los Presupuestos de Euskadi para 2019, y ha asegurado que "no está mercadeando", sino que pretende "una reversión" de los recortes, que cuantifica en 858 millones de euros. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo no quiere acceder a que 165.000 personas con pensiones bajas que no cobran RGI puedan tener "una vida digna".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Urruzuno ha asegurado que, tras el debate este martes en la Cámara de las enmiendas a la totalidad a las cuentas, "seguirá habiendo partido". "Nuestra intención es que los diez días siguientes, hasta el día 21--cuando se celebrará el Pleno para su aprobación-- sirvan para poder acercar posturas que, hasta el momento, no han sido posibles", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que la coalición soberanista está dispuesto a facilitar la aprobación de los Presupuestos con dos abstenciones, y espera que el Gobierno "aproveche" esta ocasión. "Lo que está claro es que EH Bildu no está mercadeando con las cuantías, lo que planteamos es la reversión de unos recortes que se han dado históricamente", ha subrayado.

El dirigente de la coalición soberanista ha señalado que "la reversión de esos recortes" supone 858 millones de euros. "En estos momentos, hay 190.000 pensionistas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y nos dice el Gobierno Vasco que se complementan con la RGI. Nosotros les decimos que solo se complementan con la RGI 15.000", ha apuntado.

"UNA VIDA DIGNA"

A su juicio, "tiene que haber una modificación de condiciones para los 165 restantes o buena parte de ellos también tengan acceso al sistema". "No es tanto cuestión de cuantías, que también puede ser, de que cambiemos el sistema, la normativa vigente para que las 165.000 pensiones bajas restantes puedan acceder a una vida digna, que es a lo que el Gobierno Vasco no quiere acceder", ha asegurado.

Por ello, cree "totalmente incomprensible" la actitud del gabinete de Iñigo Urkullu "en un momento de bonanza económica porque hay 631 millones más de recaudación y hay 500 millones de remanente del año pasado".

Unai Urruzuno ha recordado que en Euskadi ha habido grandes movilizaciones sociales, de los movimientos feministas y pensionistas, y por ello, no comprenden "que haya un Presupuestos que no atienda a esa demandas básicas".

NUEVO ESTATUS

Urruzuno ha señalado que han querido disociar la negociación presupuestaria del acuerdo de nuevo estatus, cuyas bases han sido consensuadas entre EH Bildu y el PNV, "que es primordial, básico y estratégico para este país".

"Desde ese marco político, se daría mejor respuesta a situaciones como las de las pensiones, pero lo hemos querido disociar. EH Bildu, generalmente, no entra a mercadear esto por lo otro", ha indicado.