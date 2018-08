Euskadi encara un otoño con la agenda judicial repleta

Las salas de vistas de Euskadi encaran un otoño con la agenda bien repleta. Hay un menú de corrupción, crímenes o abusos sexuales. También se esperan novedades en investigaciones como la de la OPE de Osakidetza y sentencias importantes como la del 'caso Margüello'.

1 - 'Caso De Miguel': declaran los imputados

El mayor juicio por corrupción en el País Vasco se inició allá por enero en la Audiencia Provincial de Álava y se retomará el 17 de septiembre con la toma de declaración de los 26 imputados empezando por el principal de todos ellos, el que fuera 'número dos' del PNV alavés, diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) y vicepresidente de la Caja Vital, Alfredo de Miguel. Las defensas valoran aprovechando este parón vacacional si contestarán o no a las preguntas del fiscal, Josu Izaguirre, o si por el contrario se acogen a su derecho constitucional a no hacerlo. El núcleo duro de los acusados seguirá una estrategia coordinada. Si se avienen a hablar, el proceso se alargará con sesiones intensas. Si no, la Fiscalía se limitará a dejar constancia de sus preguntas y de que no han sido contestadas en atención a futuros recursos.

Concluida esta fase, el macroproceso encarará el tramo final con la exposición de los informes de conclusiones, que serán largos y detallados tanto en el caso de Izaguirre como en el del letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta. De momento, se estima que el juicio quede visto para sentencia a finales de noviembre, aunque el calendario podría ser modificado en función de las circunstancias.

2 - La niña defenestrada, juicio con jurado

Si el 'caso De Miguel' no se retoma justo a la vuelta del parón de agosto es porque la Audiencia de Álava celebrará durante la primera quincena de septiembre otro juicio, aunque de muy diferente naturaleza. Desde el 4 de septiembre se iniciarán las vistas, con jurado popular, para esclarecer la muerte de la pequeña niña Alicia, que fue defenestrada desde una primera planta de la calle de la Libertad de Vitoria en 2016 cuando apenas contaba 17 meses. Está acusado la pareja de su madre, un hombre de 30 años que aparentemente también trató de agredir a la joven progenitora, de origen brasileño. La Fiscalía pide prisión permanente revisable por un asesinato con alevosía -la madre narró también posibles abusos sexuales- y otros 9 años por la tentativa de homicidio contra su pareja de entonces. La defensa alega problemas psiquiátricos para intentar modular la condena.

3 - 'Caso Margüello': llegará la sentencia

La Audiencia Provincial de Bizkaia completó en abril las vistas del 'caso Margüello', en el que la Fiscalía acusaba al doctor con ese apellido, amigo personal del que fuera consejero de Sanidad con el PNV, Gabriel Inclán, de haber obtenido 'a dedo' contrataciones para la gestión de servicios sanitarios externalizados, principalmente derivaciones de pacientes en listas de espera. El Gobierno vasco, que en su momento denunció estos hechos cuando gobernaba el PSE-EE, se retiró como acusación al entender que no se produjo ningún quebrantó económico y que se atendió correctamente a los pacientes. La Fiscalía, por su parte, ofreció una "alternativa" de condena de última hora que rebajaba a casi la mitad las penas de cárcel que solicitaba inicialmente para los acusados, Margüello y su presunta testaferro, María Nieves Fernández, y los excargos de Inclán Rafael Cerdán y José Ramón Elorriaga. De 39 años en conjunto, la nueva calificación dejaba la petición de prisión en 23 años. La sentencia se conocerá a la vuelta de las vacaciones.

4 - OPE de Osakidetza: una investigación abierta

El 'caso Margüello' fue investigado por Carmen Adán cuando era fiscal-jefe de Bizkaia. Ahora es fiscal superior del País Vasco y se enfrenta de nuevo frente a otro caso que golpea de lleno a la Sanidad pública vasca. Desde junio tiene abiertas diligencias en torno a las denuncias por presunta manipulación de la OPE de Osakidetza a través de filtraciones de los exámenes, principalmente en las categorías de especialidades médicas hospitalarias. El plazo ordinario de investigación acabaría en diciembre y sería entonces cuando Adán deberá decidir si denuncia a los supuestos responsables y beneficiarios del fraude o si archiva el caso. Eso sí, la fase de diligencias puede ampliarse previa autorización de la Fiscalía general del Estado.

5 - 'Caso Balenciaga': ¿La definitiva?

El 'caso Balenciaga' estalló en 2007 y la investigación en torno al saqueo del museo Balenciaga de Getaria lleva años completada. Están acusados, principalmente, el exalcalde de la localidad guipuzcoana por el PNV y gestor de las sociedades que impulsaron la creación del centro museístico, Mariano Camio, y el arquitecto cubano Julián Argilagos, que era su pareja. Se ha detectado que desviaron más de 2 millones de euros y que destrozaron piezas de la colección del mejor modisto vasco de la historia. Todo esta previsto para que el juicio, por fin, se iniciará el pasado 4 de abril. Pero Camio alegó problemas médicos de última hora y la vista se pospuso 'sine die', aunque con la promesa de que se revisaría su estado de salud en septiembre para fijar nueva fecha. Entretanto, Argilagos continúa en paradero desconocido.

6 - 'Caso Cabacas': un modelo policial al banquillo

Desde el 15 de octubre y con previsión de alargarse hasta noviembre, la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá el juicio por la muerte en una carga policial con pelotas de goma ocurrida tras un partido europeo del Athletic en 2012 del joven Íñigo Cabacas. Según la investigación, la Ertzaintza actuó sin proporcionalidad en el lugar, donde se había alertado de la existencia de incidentes, lo que convirtió la plazoleta de María Díaz de Haro en una ratonera sin escapatoria. El hándicap del caso es que "a pesar de los esfuerzos desplegados durante la extensa instrucción de la causa, ha sido imposible determinar la autoría de tal disparo", según la propia juez que llevó el caso, Ana Torres.

En el banquillo se sentarán tres agentes que desde un principio admitieron haber portado y utilizado escopeta con pelotas de goma aquella noche. Pero fueron más los ertzainas que dispararon, ya que la carga duró unos tres minutos. También se acusa a tres mandos intermedios que dirigieron el operativo desde el terreno. La única acusación es la de la familia de Cabacas, ejercida por Jone Goirizelaia, ya que la Fiscalía pide la absolución de todos los funcionarios del delito de homicidio con imprudencia grave. Goirizelaia nunca consiguió que se procesara a los máximos responsables del operativo a pesar de que se constataron negligencias como la falta de control de la armería de la comisaría de Bilbao.

7 - Abusos sexuales en el colegio Gaztelueta

También en octubre, justo antes del 'caso Cabacas', se celebrará en Bizkaia el juicio contra un profesor numerario del Opus Dei del colegio privado concertado Gaztelueta, ubicado en Leioa. Se le acusa de haber abusado sexualmente de quien fuera su alumno en el primer ciclo de Secundaria (12 y 13 años). El caso naufragó en varias ocasiones hasta que la víctimas cumplió la mayoría de edad y denunció en primera persona. La Fiscalía pide tres años de cárcel por abusos sexuales "continuados" en el tiempo y hace al colegio responsable civil subsidiario de lo ocurrido. La letrada de la familia supera con creces esa petición y plantea una condena de 14 años por el agravante de que el docente se prevalió de su superioridad y autoridad. El joven sufrió también acoso escolar como consecuencia de estos hechos, remarcan.