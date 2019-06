El Gobierno vasco protege a Nekane Murga y carga contra la denunciante de filtraciones en las oposiciones médicas

El Gobierno vasco ha tomado la decisión política de proteger a la consejera de Salud, Nekane Murga, tras la publicación por este periódico de un audio que muestra que era conocedora durante se etapa como cardióloga del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas. Según una testigo de la investigación, esas prácticas eran 'vox populi' hasta el punto de que su entonces compañera, siendo ella opositora, le dijo "Para no tener el examen, lo has hecho muy bien". Murga accedió al cargo en marzo en sustitución de Jon Darpón, que dimitió por la crisis de la OPE. Según el portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu (una coalición del PNV con el PSE-EE), se trata de una conversación que, de ser cierta, se produjo "hace 15 años" cuando Murga no tenía "responsabilidades políticas", por lo que "no tiene trascedencia" y no tiene "validez" para la investigación abierta por la juez de Vitoria Yolanda Varona.

"Me está hablando del testimonio de una persona que hace referencia a comentarios celebrados hace 15 años por dos personas que carecían de responsabilidades políticas en aquel momento. Dos personas que ejercían funciones una en el Servicio Vasco de Salud y otra en el Servicio Balear de Salud. No sé qué trascendencia puede tener esto. Desde luego para la investigación penal ninguna y tampoco qué luz puede aportar", ha manifestado Erkoreka a preguntas de los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Posteriormente, ha querido añadir que quizás no se produjo aquella conversación, aunque su conclusión es la misma: "Aunque fuera cierta, no vale para nada".

Lo que sí ha hecho el portavoz del Gobierno es cuestionar abiertamente a la denunciante, la doctora Izaskun Obieta, miembro del tribunal de Cardiología de esta OPE, donde incluso antes del examen había denuncias de filtraciones que se incrementaron cuando en la prueba práctica aparecieron tantos exámenes perfectos, 22, como plazas en juego. "Una persona que precisamente accedió a Osakidetza, si eso era 'vox populi' y lo conocía todo el mundo, pues a lo mejor tiene motivos para explicar cómo accedió. A lo mejor tiene información de primera mano si esto era evidente. Si toda persona, toda persona, que accedía a la función pública en Osakidetza lo hacía a través de filtraciones, ella que accedió en esas condiciones tendrá información", ha afirmado Erkoreka sobre Obieta.

El Departamento de Salud no ofreció explicaciones a este periódico antes de la publicación de la grabación a pesar de ser invitado a ello.

"Era conocedora de prácticas corruptas"

La oposición en el Parlamento Vasco, por su parte, ha vuelto a activarse para reclamar responsabilidades al Ejecutivo vasco. La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga, que ha subrayado que lleva "un año" denunciando la existencia de "OPEs dopadas" en Euskadi y los "reinos de taifas" en los hospitales vascos, ha indicado que la grabación de este periódico muestra que Murga "era conocedora" de prácticas que ha definido como "corruptas". Macazaga interpelará a la titular de Salud en la sesión de control al Gobierno que se celebrará en el Parlamento este viernes y no ha querido adelantar si adoptarán nuevas medidas políticas de presión. "Tenemos que escuchar las explicaciones. Veremos qué se deriva de ello", ha indicado la parlamentaria morada.

Por su parte, Rebeka Ubera (EH Bildu) ha indicado que "ni el lehendakari ni la propia Murga pueden hacer como que aquí no ha pasado nada" porque la grabación demuestra que la consejera "estaba al tanto" de las irregularidades y "las asumía con naturalidad como una parte más del sistema". "Murga carece de cualquier legitimidad para dirigir la investigación interna de la OPE y aclarar las irregularidades cometidas", ha añadido Ubera, que también mantendrá un 'cara a cara' con la titular de Salud en el pleno del viernes.