Bilbao presenta en la Cumbre Mundial de Alcaldes y Ciudades de Singapur el proyecto de la isla de Zorrotzaurre

La delegación bilbaína, encabezada por la concejala de Alcaldía, Recursos Humanos y Contratación del Ayuntamiento, Gotzone Sagardui, ha realizado más de una treintena de reuniones y encuentros institucionales y empresariales para mostrar "el concepto de isla sostenible y su ubicación, uno de los puntos que mayor interés ha suscitado el proyecto", según ha explicado el Consistorio bilbaíno.

Esta jornada de carácter internacional se ha convertido en una cita "ineludible" para Bilbao, que "apuesta fuertemente" por ampliar su presencia en esta cumbre y "profundizar en la participación más allá de los actos y debates de carácter más institucional", ha explicado el Ayuntamiento.

En esta sexta edición del World Cities Summit, la delegación de Bilbao, además de las "claves del éxito urbanístico" que la Villa ha experimentado en los últimos años, ha dado a conocer "los retos de futuro, de promoción económica, la atracción de inversiones, los sectores estratégicos y la gobernanza, entre otros".

También ha sido tema clave de reflexión de los alcaldes participantes los valores que deben dirigir cualquier plan de gobierno municipal. En este sentido, desde el Ayuntamiento han destacado que "ha sido recibido con especial interés la presentación del proyecto 'Bilbao Balioen Hiria', sobre el que la concejala ha recibido numerosas consultas".

ESCAPARATE MUNDIAL

Dado el interés suscitado por el caso Bilbao, la concejala de Alcaldía, además de participar en las sesiones ya previstas en el programa de la Cumbre, ha sido invitada a participar en otro panel bajo el nombre de "The Future of Cities in the Fourth Industrial Revolution", donde se ha debatido sobre la naturaleza de los múltiples temas transversales, como lo son las ciudades, el trabajo, las coberturas sociales y la vida urbana en una era de disrupción tecnológica.

La delegación bilbaína ha tomado parte también en reuniones bilaterales bajo una temática concreta y en un formato nuevo que por primera vez se ha llevado a cabo este año, ofreciendo una mayor oportunidad para interactuar con la red mundial de agentes tanto del sector público como privado que acuden a la Cumbre.

En este evento paralelo, la concejala ha explicado el proyecto de la isla de Zorrotzaurre, así como su desarrollo económico y urbanístico. Uno de los mayores puntos de interés por parte de los asistentes ha sido la localización estratégica de la isla, los agentes que ya se encuentran localizados en la misma y el ecosistema universitario que se pretende concentrar en dicho espacio.

"Este nuevo proyecto singular de isla es, sin duda, un gran atractivo para otras muchas ciudades mundiales y no sólo por el entorno urbano en el que se va a construir, sino por aspirar a ser una Isla sostenible. Zorrotzaurre es la última gran operación de regeneración urbana puesta en marcha en Bilbao", ha destacado Sagardui.

El interés por el proyecto de Zorrotzaurre se ha saldado con la celebración de más de una treintena de encuentros de delegaciones de todo el mundo, así como de representantes de grandes multinacionales y fondos de inversión.