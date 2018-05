Reflexiones pausadas, lazos azules y recuerdo a las víctimas en el Parlamento

Una, dos, tres o cuatro veces. El lehendakari, Iñigo Urkullu, no se ha salido del guion en ninguna de las cuatro ocasiones en que ha sido abordado en los pasillos del Parlamento después de que algo más allá de las 14.00 horas se haya conocido la "declaración final" de ETA. ¿Qué le parece? "No haré comentarios" ¿Está contento? "No haré comentarios". El presidente vasco, al tanto de toda la cocina de esta disolución de la organización terrorista, ha optado por tomarse un tiempo y posponer una declaración más "pausada" para la tarde del jueves y para el viernes.

Este es el símbolo de la resistencia cívica que venció al terror de ETA. Todos con el lazo azul pic.twitter.com/iCDzAfGPWt — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) 3 de mayo de 2018

La noticia del final de ETA no por esperada ha dejado de atrapar por sorpresa a los políticos vascos, que apuraban un pleno en el Parlamento sin grandes asuntos en el orden del día. Una veterana parlamentaria de la izquierda abertzale escuchaba el audio de la declaración en su móvil mientras los aforados de PSE-EE y PP han rescatado los históricos lazos azules para recordar a las víctimas.

He recuperado el lazo azul que tantas veces tuvimos que ponernos en Euskadi para denunciar la sinrazón y la barbarie de ETA.

En recuerdo a todas las víctimas y a los resistentes.

Lortu dugu. pic.twitter.com/DYkz62gqOr — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) 3 de mayo de 2018

El portavoz del PNV ha leído una breve declaración en nombre de su partido después de haber entrado en directo en multitud de radios y televisiones. En ella, la formación nacionalista ha recordado de un modo "especial y directo" a "todas las personas que han sufrido la violencia de ETA". Ha dicho Egibar que ello constituye una obligación "desde el sentimiento". Según el PNV, el comunicado de ETA es una "noticia positiva".