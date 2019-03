"En el cambio climático la cuestión no es qué podemos hacer, sino por qué no lo estamos haciendo ya"

Nicholas Stern es el presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics, además de uno de los mayores expertos en cuanto a los efectos que tiene el cambio climático en la economía mundial. Es por ello que cuando habla de aquellos escépticos que no consideran que el cambio climático es un hecho científico, haciendo referencia al presidente Donald Trump, no se anda con rodeos.

"La actitud del presidente de Estados Unidos no sirve de ayuda en cuanto al cambio climático, pero esas actitudes no van a parar el progreso. Si realmente él ha tenido acceso a resultados que contradicen cerca de 200 años de evidencias científicas lo que tendría que hacer es publicarlos", ha señalado durante la conferencia internacional Change the Change en la que más de 600 expertos sobre el cambio climático se han dado cita en San Sebastián.

Durante su comparecencia, el autor del 'informe Stern', ha advertido de que los próximos 20 años serán decisivos en materia del cambio climático y que hay "formas más atractivas" de abordar estos retos.

“La historia del crecimiento del siglo XXI tiene que ser fuerte, sostenible e inclusiva. El cambio climático supone un riesgo para la existencia de gran parte de la población y la cuestión importante no es qué podemos hacer ni cómo, sino por qué no lo estamos haciendo con la rapidez necesaria”.

Stern ha ofrecido algunos datos con relación al hecho del aumento de la temperatura de la tierra de dos grados que como consecuencia hará que el número de habitantes expuesto a un calor extremo pase de un 14 % a ser un 37 % o que las olas de calor y las sequías van a multiplicarse por dos. Según Stern, la solución pasa por “reducir la demanda de productos y servicios intensivos en carbono”.

Donosti será la sede los próximos 6, 7 y 8 de marzo de uno de los principales eventos del año en Europa sobre el cambio climático, la conferencia internacional Change the Change en la que más de 600 expertos en el tema expresarán su compromiso con el medio ambiente. La sesión de apertura, celebrada este miércoles 6 de marzo, ha contado con el anfitrión de la conferencia, el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, el lehendakari, Iñigo Urkullu y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El prestigioso economista británico Nicholas Stern, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han sido los ponentes del primer panel de la Conferencia.