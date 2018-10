La fecha límite para que los acusados del 'caso De Miguel' negocien los términos de su confesión se amplía hasta el 15 de octubre

El juicio del 'caso De Miguel' ha quedado suspendido otras dos semanas, hasta el 15 de octubre, para completar la "trabajosa" negociación entre la Fiscalía y los abogados de la mayoría de los 26 acusados, que se declararán culpables de corrupción a cambio de una rebaja de las penas inicialmente solicitadas por el ministerio fiscal. El acuerdo "está en ciernes", según ha dicho el fiscal Josu Izaguirre, que ha trasladado la "certidumbre" de que las conversaciones podrán cristalizar en las próximas semanas, aunque el tribunal ha otorgado a las partes un plazo sustancialmente más corto que el que demandaban tanto Izaguirre como los letrados defensores.

El pasado 17 de septiembre, tras el parón estival, se reanudó en la Audiencia Provincial de Álava este macroproceso iniciado en enero con la petición de un aplazamiento para explorar una posible conformidad. La sala, presidida por el magistrado Jaime Tapia, concedió entonces dos semanas para dar cauce a las conversaciones. El fiscal Izaguirre ha dicho este lunes que en este tiempo, con reuniones prácticamente diarias con las partes, "parece ser que se va por el buen camino" pero que "no se ha podido culminar el proceso" todavía. Así las cosas, ha planteado una nueva "ampliación" de este período, una fórmula "beneficiosa" para quienes desean pactar y que "no perjudica" a quienes ya han trasladado su negativa a declararse culpables.

El fiscal ha planteado que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el "tope máximo" para retomar el juicio sería el 14 de noviembre o el 23 de octubre, en función de si los 30 días "hábiles" máximos de suspensión son o no acumulables. Dicho lo cual, ha estimado que dar margen hasta el 5 de noviembre sería "razonable". Los abogados de las partes se han adherido a esta propuesta en su mayoría. Unos pocos, en concreto los defensores de los cargos del parque tecnológico de Miñano implicados que ya habían cuestionado en septiembre estos aplazamientos, han matizado que ellos no se adhieren a este nuevo ajuste del calendario pero que, en cualquier caso, "no se oponen" a que se siga negociando.

En efecto, el propio Izaguirre ha reconocido, a preguntas de los medios de comunicación y menos claramente ante el tribunal, que "un grupo" de entre los 26 acusados no están dispuestos a negociar y declararse culpables. Algunos de ellos incluso lo han reconocido públicamente.

El presidente del tribunal ha reconocido que a la sala no se le han escapado esos "matices" y ha planteado una solución intermedia: conceder una prórroga pero de menor duración. Tapia ha anunciado que el juicio se reanudará el lunes 15 de octubre, aunque ha lanzado una precisión: no habrá más aplazamientos. "Cualquiera que sea el resultado, el juicio se reanudará. Ocurra lo que ocurra el juicio va a reanudarse. Ese día tienen que tener preparados los interrogatorios", ha dejado claro el magistrado.

Así pues, el 15 de octubre declarará el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel, previsiblemente con una confesión. Según el fiscal Izaguirre, de confirmarse un acuerdo de conformidad con la mayoría de acusados esta fase será relativamente breve, al menos más que si mantuvieran una posición hostil contra la acusación pública. "Lo que viene después será mucho más rápido y sencillo. Me atrevo a aconsejar esta suspensión. Todo se va a acelerar mucho", ha argumentado la Fiscalía.