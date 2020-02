Sara Buesa: "La esperanza para la sociedad depende de una nueva generación de jóvenes con una fuerte conciencia ética"

"Mi padre pensaba que la ciudadanía conlleva una serie de obligaciones, que se traducen en un compromiso hacia la comunidad, en una implicación activa y en una consideración hacia los con-vecinos. Creía que en la sociedad vasca faltaba un cuerpo de valores comunes que todo el mundo sintiera como propios. Él fue para nosotros un modelo de compromiso cívico. Tenía una fuerte conciencia social y se posicionaba claramente frente a las injusticias, contra la intolerancia y el fanatismo". Así se ha referido Sara Buesa a su padre Fernando Buesa con motivo del XX aniversario el asesinato del dirigente socialista vasco a manos de ETA. Durante su sentido homenaje, Sara recordó los buenos momentos que pasó junto a él y como en un momento dado su padre asumió su compromiso personal de hacer algo por este país desde el ejercicio de la política. "Pero, más allá de la política, también estaba convencido de que para resolver mejor los problemas era necesario abrir espacios de reflexión con la ciudadanía".

Durante su discurso en el homenaje anual que la Funación Fernando Buesa realiza al dirigente socialista y a su escolta Jorge Díaz (asesinado al mismo tiempo por ETA en un atentado con coche bomba en Vitoria-Gasteiz), Sara Buesa mostró su esperanza porque las futuras generaciones crezcan en una sociedad libre. "A veces miro a mis hijos y pienso que las nuevas generaciones nos pueden dar mil vueltas a nosotros. Nuestros niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de crecer en una sociedad libre y construir una convivencia sana. La esperanza para nuestra sociedad depende de tener un relevo de una nueva generación de jóvenes con una fuerte conciencia ética. En eso debemos invertir y centrar nuestros mejores esfuerzos".

Para ello, consideró que no hay nada más valioso que la vivencia propia "con nuestros errores, nuestros aprendizajes, nuestro ejemplo. De nada sirve que les demos discursos sobre respeto, diversidad, tolerancia, igualdad, solidaridad, derechos humanos, etc. si no somos capaces de llevarlos a la práctica. Por el contrario, encarnar todos esos valores en nuestra experiencia nos ayudará a inmunizarles contra la violencia y a educarles como seres humanos sensibles y respetuosos".

"Ningún proyecto se debe imponer a nadie"

En la semblanza que la vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa hizo de su padre recordó que era partidario de que cualquier causa política pudiera defenderse "con la palabra y a través de los cauces democráticos", pero que ningún proyecto se debía "imponer" a nadie, "y mucho menos por la fuerza y con violencia".

"Fernando Buesa defendía que no podía haber paz con impunidad y sin una justicia que reparara los daños que los años de violencia habían causado a tanta gente. Y eso significaba dos cosas: hacer justicia a las víctimas, y preocuparse de que quienes cometieron esos delitos tuvieran un camino de reinserción", ha añadido.

Y en esa línea incidió en que deben respetarse los derechos humanos de todas las personas, tanto los de "las que nos son queridas y sentimos cercanas", como los de "las que son distintas a nosotros y no nos gustan" o "incluso los de quienes nos hacen daño".