64 positivos y 2.210 sanitarios vascos monitorizados tras utilizar las mascarillas defectuosas enviadas por el Ministerio de Sanidad

El portavoz del Departamento de Salud, Mikel Sánchez, ha señalado este miércoles se han realizado pruebas de COVID-19 a 2.274 sanitarios del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) que utilizaron mascarillas de la marca Garry Galaxy enviadas por el Ministerio de Sanidad y que tuvieron que ser retiradas por ser un material defectuoso. De ellos, 64 han dado positivo (prácticamente el 3%) y el resto serán sometidos a "seguimiento exhaustivo" para comprobar su estado de salud y "garantizar su seguridad y la de los pacientes".

Euskadi recibió una partida de 13.200 mascarillas de Garry Galaxy. No todas estaban defectuosas y no todas las defectuosas se llegaron a emplear, como la partida que llegó a Álava, pero sí se generaron situaciones de riesgo en hospitales de Bizkaia. Estas protecciones no tenían "capacidad de filtro". Ello ha motivado que varios sindicatos, como ELA, Satse o UGT, hayan levantado la voz y exigido una protección efectiva para los profesionales de Osakidetza. Este problema se ha reproducido en otras muchas comunidades autónomas.

"En cuanto tuvimos notificación por parte del Ministerio procedimos a la identificación y retirada de estas mascarillas e identificamos en qué sitios se habían podido utilizar", ha señalado Sánchez. Ha indicado que las 2.274 se corresponde con "prácticamente la totalidad" de los usuarios potenciales del material de Garry Galaxy.