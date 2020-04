Euskadi acusa a Sánchez de "dificultar" la compra de mascarillas y exige que no "discrimine" y las reparta a toda la población

La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, no ha escatimado en críticas respecto a la recomendación del Gobierno de España de utilización más generalizada de mascarillas en la jornada de regreso al trabajo del próximo martes -el lunes es festivo en Euskadi- y al plan para su distribución en estaciones de transportes público. Beltrán de Heredia. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que choca periódicamente con el de Pedro Sánchez en la aplicación de las distintas medidas contra el coronavirus, ha asegurado que el Estado ha "dificultado" desde el 2 de marzo que las autonomías se autoabastecieran de mascarillas y ha añadido que repartir un elemento de protección que se considera necesario solamente a los usuarios de determinados transportes es "discriminatorio".

"Es un tema que nos tiene muy preocupados. No tenemos ninguna certeza de los planes del Gobierno español", ha asegurado Beltrán de Heredia, que ha explicado que los contactos con el Ejecutivo central se han multiplicado en las últimas horas de manera infructuosa. Y ha añadido: "Pido que el Gobierno español deje de especular con este tema. Si considera que el uso de la mascarilla es necesario, tiene que garantizar que todo ciudadano podamos acceder a las mascarillas. [Lo contrario] Es una forma de discriminar a la ciudadanía sin un criterio objetivo".

Respecto a ese regreso a la actividad laboral ordinaria, la consejera de Salud, Nekane Murga, ha confiado en que no se producirá un incremento de positivos. Sin embargo, Osakidetza lleva varios días sin aclarar dónde se están detectando los nuevos contagios de las últimas semanas. "Confiamos en que ese mayor numero de contagios no se produzca. Estaremos vigilantes", se ha limitado a reseñar Murga.

Por otro lado, Euskadi ha entregado ya al Ministerio de Sanidad su listado con las denominadas 'Arcas de Noé' para aislar a contagiados asintomáticos. No obstante, aclara Murga que no son grandes infraestructuras, ya que se persigue un cierto "confort" y tratamiento "individualizado" en cuanto a higiene y cuidados médicos. Esa lista está conformada por hoteles y por el seminario de Vitoria, a falta de que todos los propietarios den el visto bueno.

La relación incluye el Gran Hotel Lakua de Vitoria, el María Cristina de Donostia y el Gran Bilbao, ya habilitados hasta ahora como centros medicalizados para casos leves, aunque el tercero nunca se ha usado. Y también el seminario y los apartamentos Jardines de Aristi de Vitoria, el Puerto de Bilbao, el Hesperia y el Hotel Seminario en Bizkaia y el Room Mate, el Atalaia y la residencia Portuetxe en Gipuzkoa

Médicos asintomáticos positivos... a trabajar

Y mientras el Estado y las comunidades autónomas trabajan en un plan para aislar a los asintomáticos y evitar contagios, Osakidetza continúa enviando a sanitarios sin síntomas pero con una prueba PCR positiva a trabajar. Murga, que no ha ofrecido las cifras concretas de cuántos profesionales se hallan en esta situación, no ha podido negar unos casos que empezó denunciando el Sindicato Médico a principios de semana pero que se están generalizando. Este periódico ha recabado el testimonio de varios profesionales de Cruces que han dado positivo en la segunda prueba de control en las últimas horas pero que, para su sorpresa, han recibido la orden de trabajar por no tener síntomas en los últimos días.

"Se basa en criterios científicos. La PCR es la forma de identificar el virus y tiene mucha sensibilidad. Es capaz de detectarlo con una pequeña cantidad [de carga vírica]. Muchas veces permanecemos con restos de virus semanas posteriores a estar curados. Este resto hace que esta prueba sea positiva pero que el virus no tenga capacidad de contagiar. Por lo tanto, siempre que una persona está clínicamente bien y no tiene síntomas durante al menos 5 días y esa personas se decide que está en condiciones de ir a trabajar... Son puestos sin actividad clínica con pacientes de riesgo y con mascarillas. No sólo lo hace Osakidetza", ha explicado Murga.