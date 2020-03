La familia de uno de los desaparecidos en Zaldibar se niega a acompañar a Urkullu en su última visita al vertedero porque lo filtró a la prensa

El pasado viernes, 13 de marzo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, acortó su rueda de prensa en relación con la crisis del coronavirus, según señalaron fuentes del Gobierno vasco a eldiario.es porque el lehendakari "había adquirido un compromiso con las familias de los desaparecidos del vertedero de Zaldibar para visitar el vertedero y ver la evolución de los trabajos". Sin embargo, este sábado, la familia de Joaquín Beltran ha desmentido esas informaciones, asegurando a través de un comunicado que las familias se negaron a acompañar a Urkullu porque "Lehendakaritza faltó a la palabra dada".

Tras el primer comunicado emitido por la familia de Joaquín Beltran, uno de los trabajadores sepultados hace más de un mes en el desprendimiento del vertedero de Zaldibar, la familia asegura que el Gobierno Vasco contactó con ellos para concertar una reunión programada para el viernes 6. Un gesto que la familia agradeció y accedió, siempre que se respetaran una serie de restricciones, entre ellas, que tanto la cita como su contenido no trascendieran a los medios de comunicación. Tras esa reunión, según los propios familiares, "la situación mejoró, pero la descoordinación y la falta de efectividad volvieron a hacer acto de presencia", por lo que la familia volvió a denunciar públicamente los hechos el pasado 11 de marzo.

Tras la nueva denuncia, el Gobierno Vasco contactó con la familia para concertar otra cita programada para el viernes 13. La familia accedió con las mismas condiciones, sin embargo, iniciada la reunión, la familia denuncia que "tuvo constancia fehaciente de la intencional filtración de la cita a los medios de comunicación" y abandonó el encuentro.

"La desalmada cobardía del clásico 'echarle la culpa al muerto'"

"Lehendakaritza faltó a la palabra dada. Por si no hubiera sido suficiente, la familia tuvo que escuchar al Director de Comunicación del Gobierno Vasco, Julián Beloki, advirtiendo 'mucho cuidado con todo lo que decís en los medios de comunicación' y al Lehendakari Urkullu rematar con que 'la Administración no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido. La responsabilidad es de Verter Recycling y de Excavaciones y Construcciones Joaquín Beltrán', denuncia el comunicado publicado este sábado al que ha tenido acceso este diario.

Este periódico se ha puesto en contacto con Julián Beloki, quien ha señalado que "de la reunión de ayer no me corresponde decir nada, ni de lo que dije yo, ni de lo que dijo nadie. Para mí fue uno más de los encuentros y comunicaciones en los que me ha correspondido participar. Lo que tenga que decirles, se lo diré siempre en persona".

"La desalmada cobardía del clásico 'echarle la culpa al muerto', enterrado indefenso bajo la basura, colma los límites de cualquier tolerancia y se califica por sí misma. Por eso la familia no subió al vertedero. No se trata solo de empatizar. No se trata solo de estar a la altura institucionalmente. No se trata solo de cumplir con la palabra dada. Se trata de humanidad, de respeto, de decencia", finaliza el comunicado.