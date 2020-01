La descarbonización de la economía es una oportunidad de desarrollo industrial

La responsable de Iniciativas Estratégicas del Grupo SPRI, Cristina Oyón, ha defendido la descarbonización de la economía como una oportunidad de desarrollo industrial. Oyón ha participado en la asamblea del cluster de la industria del medio ambiente Aclima, presentando los retos de la industria europea al 2030: la digitalización y la descarbonización en un nuevo modelo industrial.

La representante de SPRI forma parte del grupo de expertos creado por la Comisión Europea para planificar la industria europea en 2030, que debe pasar por un modelo que “genere valor de forma sostenible para la sociedad, el medioambiente y la economía”, ha precisado.

Esta vía, ha añadido, supone la transformación de la industria. “Por una parte, la digitalización de los procesos de fabricación, y de productos y servicios basados en datos. Por otra parte, la reorganización de las actuales cadenas de valor en redes de generación de valor que incorporan conceptos de economía circular. Y finalmente la incorporación en las estrategias y modelos de negocio de las empresas de los objetivos de desarrollo sostenible”.

Oyón ha señalado que la Comisión Europea ha recogido esta visión en su propuesta para el pacto verde europeo, “como oportunidad para garantizar el crecimiento y el empleo a largo plazo e incluso ha planteado objetivos de descarbonización para el 2050 y 2030 más ambiciosos, elevando el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 al 50 %, como mínimo para llegar al emisiones cero en 2050”.

Ha afirmado que los dos grandes retos para el desarrollo industrial son la digitalización y la descarbonización de la economía. “Europa en principio está en una situación de desventaja respecto a USA y China en cuanto a la digitalización, especialmente en lo relativo al consumidor, en el Business to Consumer, esperamos ser capaces de recuperar el Busines to Business, pero claramente estamos en una situación mejor, que no ideal ni mucho menos, respecto a la descarbonización”. Ha añadido que, para que la descarbonización no sea solo una obligación sino también una oportunidad, “tenemos que trabajar mucho en todos los sectores industriales y la ecoindustria puede tener un papel muy relevante en esta transformación necesaria”.