Las familias de los condenados de Alsasua: “Es una venganza, un absoluto desprecio al principio de justicia”

Los familiares de los ocho condenados de Alsasua a penas de entre 13 y 2 años de cárcel por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas consideran que la sentencia es “un absoluto desprecio al principio de justicia, no es nada proporcional, es una venganza y tiene una intención clara de generar dolor”.

Arropados por cientos de personas en Pamplona, que les han recibido a las puertas del local donde han ofrecido la rueda de prensa entre gritos de “Altsasukoak askatu!” (libertad para los de Alsasua), los familiares han asegurado que no van a “caer en el planteamiento de enfrentamiento que muchos quisieran, y sí que vamos a decir que vamos a llenar las calles, más que llenar, las vamos a reventar”.

Gaurko prentsaurrekoa hasi baino lehen sekulako maitasun erakustaldia jaso dugu. GORA ZUEK! / Antes de comenzar la rueda de prensa en #Iruñea #Pamplona hemos recibido una muestra de solidaridad incalculable. ¡Orgullosas de teneros con nosotras! pic.twitter.com/NVio7tDw0G

— Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) 1 de junio de 2018 ">

Gaurko prentsaurrekoa hasi baino lehen sekulako maitasun erakustaldia jaso dugu. GORA ZUEK! // Antes de comenzar la rueda de prensa en #Iruñea #Pamplona hemos recibido una muestra de solidaridad incalculable. ¡Orgullosas de teneros con nosotras! pic.twitter.com/NVio7tDw0G — Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) 1 de junio de 2018

De hecho, han convocado una manifestación para el próximo 16 de junio en Pamplona, que esperan que sea “histórica” y supere a la ya multitudinaria del pasado 14 de abril. “Quien en aquel momento dudó si salir o no ahora sí tiene razones para decir que estamos con los de Alsasua”, ha apuntado una de las madres de los condenados, Isabel Pozueta, que ha comparecido acompañada de Edurne Goikoetxea.

En aquella manifestación se pidió justicia para los detenidos y que los actos no fueran considerados terrorismo. Isabel Pozueta ha asegurado que las familias tenían “muy claro que nuestro caso no era terrorismo, y si no era terrorismo, ¿por qué nos llevaron a la Audiencia Nacional?”. Y a continuación se ha respondido: “Sabían que el caso de terrorismo iba a quedar en humo, sabían que las penas que se iban a dar en la Audiencia Nacional, como tribunal excepcional, iban a ser duras, y así ha sido. Lo más duras que se podían poner. Claramente es una venganza política”, ha denunciado.

También han adelantado su intención de presentar un recurso ante la Audiencia Nacional, y que llegarán al Tribunal Supremo si es necesario: “Nuestros abogados ya están en ello, no vamos a admitir esta barbaridad. Sí dijimos que el caso no estaba teniendo parámetros jurídicos porque si no, no hubiésemos terminado en Madrid; ahora volvemos a decir que la sociedad navarra, la de Alsasua, la de Euskal Herria, va a decir basta ya”.

Las familias han pedido por último el apoyo de las instituciones, para que “sigan al pie del cañón”. Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona se han posicionado reiteradas veces con las tesis de que los hechos juzgados no eran constitutivos de terrorismo.

Sentencia “vergonzosamente desproporcionada”

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha sido el primero en tildar de “vergonzosamente desproporcionada” la sentencia, y la ha considerado “propia de una Justicia como la española, que se encuentra absolutamente desacreditada a nivel europeo e internacional”.

EH Bildu ha considerado “una auténtica barbaridad” la sentencia, y ha denunciado la “desproporción de todo este caso desde el inicio”.

Solo Covite ha considerado “positiva” la sentencia, ya que “constata la gravedad de la agresión y evidencia el ecosistema de odio en Alsasua y otras muchas localidades”.