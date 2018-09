¿Es posible experimentar nuevos modelos de colaboración en la acogida solidaria de migrantes?

Desde finales de junio, cientos de personas africanas que arribaron en pateras, han sido trasladadas a Bilbao en autobuses fletados por la Cruz Roja. Frente a esta situación, la ciudadanía de Bilbao compuesta por el tejido asociativo de los barrios, la comunidad africana, Ongi Etorri Errefuxiatuak, comunidades cristianas, personas indignadas, etc., se ha movilizado para demostrar que se puede construir una ciudad de acogida, abierta y solidaria.

En palabras de la viceconsejera de Políticas Sociales, las 213 plazas de acogida temporal de emergencia donde estas personas pueden dormir hasta tres noches, que han cubierto 3.465 pernoctaciones y 2.687 comidas, han sido suficientes para atender a estas personas durante este tiempo. Entonces ¿cómo se explica que la red de acogida solidaria de los barrios de Bilbao haya atendido en los dos últimos meses a cientos de estas personas, organizando techo y cena, aseo y vestido, asistencia médica y jurídica, clases de castellano y euskera, actividades de ocio y desayunos solidarios? Aun sabiendo que no nos correspondía hacer este trabajo, decidimos que no podíamos mirar hacia otro lado. Debíamos organizar una acogida humanitaria y solidaria para hacer frente a la necesidad extrema que nos encontramos en las calles de nuestros barrios de Bilbao y tapar los “agujeros” del sistema de acogida institucional. Simultáneamente, sabíamos que era más importante que nunca seguir denunciando esas carencias del modelo que afectan muy severamente a la vida de las personas.

La presencia de la ciudadanía en un espacio que corresponde a organizaciones con una larga experiencia en este ámbito, como Cruz Roja, CEAR y Cáritas, ha cuestionado un funcionamiento claramente deficiente. Según llegaron los primeros chavales a los barrios, detectamos muchos problemas en esos protocolos institucionales. No podemos estar de acuerdo en la situación de abandono que sufren las personas que llegan a Bilbao tras un duro y largo viaje migratorio, con una acogida de tres noches, un tiempo absolutamente insuficiente para que puedan planificar sus siguientes pasos. Los recursos habitacionales y de primera acogida de los servicios municipales (SMUS) son manifiestamente insuficientes en tanto que no son capaces de ofrecer tres comidas al día, ni techo, ni ropa suficiente. No podemos entender cómo se puede dejar durante todo el día en la calle a estas personas sin ofrecer recurso alguno. Tampoco se están garantizando los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como menores y convalecientes; o en situación de mayor riesgo , como mujeres, que al tener que pasar todo el día en la calle, quedan expuestas a las mafias y a las redes de trata de personas. Además, quienes llegan de noche, no reciben la atención de Cruz Roja y quedan sin albergue hasta el día siguiente y podríamos seguir con esta larga lista de deficiencias.

En los barrios estamos orgullosas de la solidaridad ciudadana que hemos visto durante estas semanas, que a través de las aportaciones de dinero, esterillas, mantas, ropa, alimentos, trabajo solidario, participación en asambleas, concentraciones de protesta, acompañamiento, afecto y relaciones entre iguales, ha demostrado que está activa y que no quiere dejar en la calle a estas personas. Hemos tratado de conjugar la ayuda, con la acción política y con el señalamiento de los responsables de esta situación que vulnera los derechos humanos. Hemos apostado porque las personas que llegan sean también sujetos activos de la acción humanitaria y política, implicándolos en diversas tareas y animándolos a defender sus derechos en las diversas manifestaciones y actos de protesta. Hemos visto que la autogestión y la autofinanciación también son posibles en la acogida, y que desde este tipo de iniciativas con el apoyo de las redes y los medios de comunicación se puede ir conquistando la complicidad de amplios sectores de la sociedad.

Sabemos que también hemos tenido que improvisar en muchas ocasiones, en tanto que somos organizaciones no especializadas en acogida, aunque entre nosotras hay muchas personas que conocen muy bien el tercer sector y la manera de intervenir en la acción social. Nadie tiene el monopolio del saber, y la experiencia es una buena herramienta, pero también provoca miedos, dependencias, inercias y burocracias que la frescura de la inexperiencia, que no del desconocimiento, puede neutralizar. Ahora bien, también sabemos que necesitamos seguir aprendiendo y a tratar de reconocernos como agentes válidos, tanto unos (los comunitarios) como los otros (administraciones y organizaciones especializadas), y tratar de articular colaboraciones, permitiendo la crítica y la denuncia, que entendemos que son fundamentales para mejorar nuestra sociedad.

Desafortunadamente en este largo verano no hemos recibido visitas, ni apoyos, ni palabras de ánimo de representantes institucionales ni de los diferentes agentes que trabajan en la acogida de migrantes. ¿Por qué?

Tenemos que buscar espacios de encuentro con los responsables de la gestión municipal y gubernamental. Pero no podemos negar que nos ha sorprendido la nula capacidad de las administraciones vascas para mirar a la ciudadanía como agentes activos y colaboradores imprescindibles en la implementación de estas políticas.

Nos han convocado a una reunión y vamos con propuestas, con modestia, con ganas de avanzar en más derechos para todas las personas. Pero sabiendo que sin la intervención de los barrios, el modelo de acogida no se hubiera puesto en cuestión, y la calle se habría convertido en el hogar de centenares de personas que ya han sufrido mucho en sus duras travesías.

*Jokin Alberdi, Mária Viadero, Txus Elorza y Catherine Verbruggen forman parte de la Red de Acogida de Bilbao y Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia