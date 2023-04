Consejos para pedir un aumento de sueldo

No llegas a final de mes, la inflación se come tu nómina, te sientes poco valorado, lo estás dando todo en el trabajo y eso no está pagado: es el momento de pedir un aumento de sueldo, colega. Ah, uh, qué nervios, qué mal trago. Te entiendo, y por eso voy a compartir contigo unos consejos prácticos para que consigas esa mejora salarial tan deseada:

1.-Busca el momento ideal. Los expertos dicen que la mejor hora del día son las once de la mañana, cuando la hormona del estrés (cortisol) está más alta.

2.-Solicita una reunión cara a cara con tu jefe directo, no lo hagas por correo ni en un encuentro informal si quieres que te tomen en serio.

3.-Prepara bien tus argumentos, lleva documentación, ensáyalo, anticipa las respuestas.

4.-Mantén el contacto visual, habla con seguridad y sin titubeos, sé empático, asertivo pero no agresivo.

5.-Pon en valor todo lo positivo de la empresa, muéstrate agradecido y comprometido. Recuerda tus logros, expón tu ideas de futuro para seguir mejorando.

6.-Lleva pensada una cantidad por si te preguntan, pero no te adelantes. No insistas demasiado, sé flexible y escucha alternativas. No te compares con otros compañeros ni amenaces con irte.

Si todo lo anterior no te funciona (lo más probable), te ofrezco una lista alternativa y mejorada de consejos. De hecho, puedes saltarte todos los pasos anteriores, que son un corta y pega de articulitos de prensa, portales de empleo y webs de autoayuda, y que raramente dan resultado; y apostar a cambio por aquello que sí funciona, eficacia probada:

1.-Afíliate a un sindicato, y mejor si es un sindicato de clase.

2.-Organízate con tus compañeras/os de trabajo para defender colectivamente vuestros derechos laborales, incluida la mejora salarial.

3.-Monta una sección sindical en tu empresa si no existe, apoya a los delegados sindicales, defiéndelos contra presiones, coacciones o represalias.

4.-Participa en las elecciones de representantes, implícate en las negociaciones y acciones, secunda la huelga llegado el caso.

5.-Apoya solidariamente las huelgas y protestas en otras empresas y sectores, difunde sus luchas, contribuye a las cajas de resistencia.

6.-Combate activamente el discurso antisindical tan extendido en medios, políticos, empresas y en la calle.

7.-Únete este lunes, Primero de Mayo, a las manifestaciones convocadas por los sindicatos de clase, cuya primera reivindicación vuelve a ser la subida salarial, frente a la negativa de los empresarios y mientras los precios (y los beneficios) siguen creciendo.

No sé si conseguirás el aumento de sueldo, pero ya te digo yo que esta segunda tanda de consejos funciona mucho mejor que la primera. Son más de dos siglos de mejoras laborales a través de la negociación y la lucha colectivas, varias generaciones de trabajadores te lo pueden confirmar, y quienes ya han logrado mejoras salariales en el último año, como las trabajadoras de Inditex de A Coruña. Suelo decir, en tono de broma pero muy en serio, que si cogiésemos a una docena de sabios y los encerrásemos un fin de semana para que ideasen un instrumento de mejora de las condiciones de trabajo, acabarían inventando… el sindicato.

Si prefieres ir mañana tú solito al despacho del jefe, a pedirle el aumento de sueldo, tú mismo, valor y suerte. Pero mejor nos vemos este lunes en las calles, y que viva el Primero de Mayo.